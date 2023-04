Atletica, Epis a due secondi dal record di maratona

L'italiana sfiora il primato ad Amburgo

23-04-2023 12:57

Si migliora ancora Giovanna Epis sfiora il record italiano alla maratona di Amburgo. L’azzurra chiude in 2h23:46 a soli due secondi dal primato nazionale, 2h23:44 di Valeria Straneo a Rotterdam nel 2012, dopo averlo già avvicinato nello scorso dicembre con 2h23:54 a Valencia.

Un’altra prestazione maiuscola per la veneziana dei Carabinieri, l’ennesima di una carriera che l’ha sempre vista riscrivere il personale in ogni maratona, tranne quelle disputate in maglia azzurra. Anche stavolta la 34enne che vive a Legnano, nell’hinterland milanese, è protagonista di una gara eccellente viaggiando a un ritmo inferiore al record fino a pochi metri dal traguardo, con passaggio alla mezza di 1h11:21, e nella classica tedesca si piazza al sesto posto.

Dal quinto chilometro l’atleta allenata da Giorgio Rondelli aumenta la sua andatura, con cinque frazioni di 5 km in meno di 17 minuti e correndo intorno a 3:23 ogni mille metri, per possibile tempo finale sotto 2h23:00. A metà gara il crono è ad appena un minuto dal personale sulla distanza (1h10:15 nella passata stagione) e meglio di quanto fatto alla Stramilano (1h12:01) nell’unica uscita agonistica di quest’anno prima della trasferta in Germania.