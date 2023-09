Atletica, Jacobs sopra i 10'' a Zagabria: chiude terzo e manca il pass olimpico

Niente pass per le prossime Olimpiadi per Marcell Jacobs, che al Meeting di Zagabria arriva 3° nei 100 metri ma non scende sotto i dieci secondi

10-09-2023 20:56

Si conclude con il 3° posto finale il Meeting di Zagabria di Marcell Jacobs, che con il tempo di 10”08 chiude alle spalle di Ferdinand Omanyala (9’’94) e Oblique Seville (10’’07) i 100 metri. Un buon risultato per il centometrista campione olimpico in carica, ma non sufficiente per qualificarsi a Parigi 2024.

La prestazione

Paragonato alle prestazioni messe in mostra ai recenti Mondiali di atletica, appare come un Jacobs in miglioramento quello visto al Meeting di Zagabria, ultima tappa del World Continental Tour. Nonostante non sia riuscito a migliorare il suo primato stagionale (10”05), la prestazione di oggi (10”08) può essere vista comunque come un passo avanti tenendo in considerazione che si correva con vento contrario pari a -0.9. A completare il podio sono stati Seville, secondo con il tempo di 10’’07, e Omanyala, dominante con il suo 9’’94.

Ancora niente Parigi 2024

Si tratta di una gara positiva quella del centometrista di origini statunitensi, soprattutto tenendo in considerazione la stagione molto travagliata a livello fisico che ha vissuto. Una buona prestazione ma non sufficiente a scendere sotto i dieci secondi, minimo necessario per strappare il pass per le prossime Olimpiadi.

🇮🇹 𝐉𝐚𝐜𝐨𝐛𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐢𝐧 𝟏𝟎.𝟎𝟖 (-𝟎.𝟗) 𝐚 𝐙𝐚𝐠𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚 il campione olimpico dei 100 metri a tre centesimi dal primato stagionale, con vento contrario, dietro al keniano Omanyala (9.94) e al giamaicano Seville (10.07) 📷 archivio Colombo/FIDAL#atletica pic.twitter.com/NoTwI2T9Zm — Atletica Italiana (@atleticaitalia) September 10, 2023

Tutto rimandato al prossimo anno

Jacobs potrà comunque riprovare a qualificarsi per Parigi 2024 l’anno prossimo, quando avrà ancora parecchie occasioni. Sicuramente averlo rivisto spesso in pista nell’ultimo periodo e gli ultimi risultati in crescendo della sua stagione, fanno ben sperare di poter vedere il campione dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo difendere la sua medaglia d’oro.