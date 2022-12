10-12-2022 12:47

Mentre la stagione 2022 è ormai terminata Marcell Jacobs pensa alla prossima annata e getta le basi per il futuro suo e di giovani campioni. L’azzurro, nella giornata di ieri, nella sua Desenzano ha presentato la “Jacob Sport Academy”, una iniziativa dedicata ai bambini che si apprestano a praticare sport.

A Desenzano nasce la Jacobs Sport Academy

A Desenzano, dove Marcell Jacobs è cresciuto nasce il suo ultimo progetto. Lo sprinter azzurro ha presentato ieri la nascita della sua Jacobs Sport Academy, una accademia aperta ai bambini dalla prima elementare in poi che vogliono avvicinarsi allo sport e all’atletica. Centro di tutto la pista del comune lombardo ristrutturata e inaugurata a ottobre 2021.

Jacobs e l’esempio per i più giovani

Da papà di tre figli e da campione l’Agente delle Fiamme Oro vuole, come ha fatto capire più volte, essere un esempio. Come riporta “Il Giornale di Brescia”, lo ha ribadito presentando la sua Academy. “Il premio più bello che ho ricevuto nel 2021 è essere stato votato da tutti i ragazzi under 16. È quello che ho sempre sognato: vincere una medaglia olimpica ed essere fonte di ispirazione nei giovani. Con questo spirito parte questa nuova avventura che inizia dall’atletica ma che mi piacerebbe allargare anche ad altri sport in futuro”.

Desenzano torna protagonista grazie a Jacobs

Inevitabile che con le vittorie del cittadino più celebre di Desenzano anche la città ne abbia tratto beneficio. Grazie al rinnovo della pista ora anche la cittadina lombarda ha una struttura ad hoc per l’atletica. Non a caso nel 2023 la struttura ospiterà il Meeting Multistars, a fine aprile con la sua 36esima edizione. Da segnalare anche il ritorno di Gianni Lombardi che di Jacobs fu il primo allenatore. Un evento dedicato alle prove multiple che sarà anche una due giorni dedicata e incontrata per i bambini delle scuole del territorio e non solo.