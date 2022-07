Atletica: Jacobs, primo test in pista

29-07-2022 10:12

Marcell Jacobs sta facendo di tutto per arrivare in forma all’Europeo di Monaco.

La condizione non è delle migliori ma l’azzurro, nonostante i vari problemi fisici sta effettuando la riabilitazione prescritta dalla commissione medica della Fidal. Secondo Gazzetta dello Sport, oggi 29 luglio, l’azzurro effettuerà un primo test in pista.

Per ora si pensa solo a guarire, ma intanto l’agente delle Fiamme Oro tornerà a correre sulla pista di Roma Paolo Rosi. Sarà la prima volta dopo le batterie di Eugene. L’apparente contrattura riscontrata dopo la sua gara, al rientro in Italia, è invece risultata essere una lesione di primo gradi al grande adduttore destro. Nel fine settimana, l’azzurro si sottoporrà in oltre a una nuova risonanza magnetica.