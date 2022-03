Jacobs: "Posso sorprendere Coleman ai Mondiali, ma non sono favorito"

17-03-2022 11:23

Nella giornata di domani ci sarà il via dei Mondiali Indoor di atletica leggera che si terranno nella capitale serba Belgrado. Grandissima attesa per il doppio oro olimpico Marcell Jacobs, che si candida come principale favorito alla vittoria dei 60 metri piani.

Jacobs, oro a Tokyo 2020 nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport prima dell’inizio delle gare. Queste le sue parole, riportate da AO Sport:

“Non sono teso, sono solo onorato di fare, a prescindere dall’esito, qualcosa che nessun altro ha mai fatto, qualcosa di diverso“.

Il principale avversario di Jacobs in questa manifestazione sarà lo statunitense Christian Coleman:

“Non sono favorito, ma non avrei potuto rimanere tutto l’inverno senza gareggiare. Per me è un piacere: amo stare in giro, sfidare me stesso e gli avversari, conoscere ambienti nuovi. Non sarò l’uomo da battere, ma mi piace giocare da outsider. Ho lavorato molto sulla partenza, in particolare nei primi 20 metri. Posso sorprendere Coleman“.

Jacobs rivela alla Rosea anche un rituale scaramantico:

“Le mutande: devono essere bianche per i turni e nere per la finale. Solo che delle ultime ero rimasto senza e le ho comprate mercoledì in aeroporto a Fiumicino“.

OMNISPORT