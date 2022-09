27-09-2022 21:23

Dalla luna di mile, a Bali, Marcell Jacobs ha voluto lanciare un appello ed esporsi sulla vicenda di Mahsa Amini.

Il campione olimpico dei 100 e recente campione d’Europa, si è soffermato, sui suoi canali social sulla vicenda della a ragazza di 22 anni uccisa in Iran per aver indossato in modo ritenuto sbagliato il velo il velo.

Il campione azzurro ha scritto: “Oggi siamo al fianco di tutte le donne e gli uomini che stanno protestando per la loro libertà. #IranProtests2022 #IStandWithTheWomenOfIran”.