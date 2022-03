Atletica, Marcell Jacobs: "I 200 metri sono una nuova sfida"

03-03-2022 16:33

Il doppio campione olimpico sui 100 metri piani e sulla 4×100 Marcell Jacobs, anche campione italiano indoor, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, riconoscendosi un nuovo status da campione che prima non aveva:

“E’ passato già un anno dagli ori, sono un atleta diverso e mi approccio anche diversamente alle gare. In precedenza ero io a guardare con timore gli avversari, adesso vedo che è il contrario. Devo cercare di entrare in un mood differente, ma mi piace così come mi piacciono le nuove sfide. Lo status olimpico è fantastico, me lo sto godendo al cento percento. Era il mio sogno da bambino. Chiaramente gareggiare con un atleta che ha vinto l’oro nei 100 metri mette un po’ in soggezione, capitava anche a me prima. Io però sono rimasto lo stesso, rispetto tutti i miei avversari. Per me sono tutti amici, persone con cui mi confronto e con cui voglio farlo ancora a lungo”.

Marcell Jacobs punta poi con decisione anche a un nuovo obiettivo, i 200 metri:

“I 200 metri sono una nuova sfida. Per me sono uno stimolo. Sono il doppio dei 100 metri, ci vuole il doppio della preparazione. Quest’anno vogliamo abbassare il mio record personale, anche perchè è dal 2018 che non li corro. Intanto l’obiettivo sarà quello, poi chissà che in futuro non si possano anche preparare con più attenzione e costanza”.

OMNISPORT