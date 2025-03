Mondiali Nanchino, Furlani vuole scacciare i fantasmi di Apeldoorn: Diaz e Dosso pronti a stupire, Fabbri per il riscatto

Nella notte prendo il via i Mondiali al coperto in Cina con l’Italia che presenta una squadra giovane e competitive: Bandaogo può essere la sorpresa, Simonelli vuole fare passi in avanti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una squadra giovane, competitiva e senza paura. E’ vero che nell’Italia che si prepara ai Mondiali indoor di atletica a Nanchino in Cina non ci sono i capitani Tamberi e Jacobs (come la mezzofondista Battocletti) ma la pattuglia azzurra arriva in Cina con grandi ambizioni e per qualcuno voglia di riscatto.

Furlani cerca risposte dalla rincorsa

Dopo l’argento agli Europei di Apeldoorn, Mattia Furlani era tutto fuorché contento. Un secondo posto non gli basta più soprattutto se ottenuto con misure al di sotto dei suoi standard. Il triplista azzurro ha modificato la sua rincorsa per riuscire ad andare ancora più in là ma ci vorrà ancora del tempo prima che diventi parte della sua memoria muscolare. A Nanchino spera di fare passi in avanti anche perché in pista ci sarà anche il rivale Tentoglou.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“La pedana è bella, sono contento di averla provata anche perché dopo Apeldoorn sto lavorando molto sulla rincorsa e testala sulla pista di gara è importante. Vengo con l’obiettivo di fare ogni step in maniera perfetta, se la tecnica va bene e mentalmente sto bene, il salto vene da solo. Vedrete un Furlani che ha voglia di riscatto personale, sono convinto di valere di più dell’8,12 degli Europei”.

Diaz a caccia dell’oro, Fabbri per la rivincita

Andy Diaz è uno di quelli che non ha paura di mettersi in gioco. Dopo la medaglia d’oro agli Europei, l’azzurro ha dichiarato a chiare lettere di volere il gradino più alto del podio anche ai Mondiali di Nanchino e ha messo il carico rivelando di volere anche superare quota 18 metri. L’obiettivo è alla portata.

Inutile nascondersi per Leonardo Fabbri e Zane Weir gli Europei in Olanda sono stati un vero e proprio disastro. Dopo aver iniziato la stagione a suon di sfide su distanze mondiali, i due sono incappati in una giornata a dir poco negativa e ora cercano riscatto nella rassegna iridata con il toscano che resta tra i candidati per il podio e la vittoria finale.

Discorso diverso per Lorenzo Simonelli, un infortunio a inizio stagione gli ha impedito di essere nella migliore condizione di forma e pensare al podio sembra complicato anche se “il re dei pirati” ci vuole provare. C’è attesa per vedere all’opera Yassin Bandaogo, reduce dal titolo italiano Under23 con un tempo di 6”63 e che ha mostrato grandi margini di crescita.

Assente Iapichino, l’Italia si affida a Dosso

Non ci sarà la fresca campionessa europea del salto in lungo Larissa Iapichino che ha preferito rinunciare all’appuntamento di Nanchino, ma la nazionale azzurra può contare su una Zaynab Dosso che nei 60 ad Alpeldoorn ha fatto la storia della velocità azzurra. E ai Mondiali cerca qualcosa di importante. Tra le ragazze c’è da guardare con attenzione l’evoluzione di Sintayehu Vissa in progressione nelle ultime uscite, la crescita di Elisa Corio negli 800 e le due ragazze dell’asta Bruni e Molinarolo.

Mondiali Nanchino, il programma

Questo il programma dei Mondiali indoor di atletica di Nanchino (orario italiano):

Venerdì 21 marzo

• 03:05 – 60m ostacoli donne, pentathlon

• 03:23 – 400m uomini, batterie

• 03:45 – Salto in alto donne, pentathlon

• 04:05 – Salto triplo uomini, finale

• 04:15 – 800m donne, batterie

• 04:55 – 800m uomini, batterie

• 05:55 – 60m uomini, batterie

• 06:15 – Getto del peso donne, pentathlon

• 11:30 – Salto in alto uomini, finale

• 11:33 – 1500m donne, batterie

• 11:42 – Salto in lungo donne, pentathlon

• 12:18 – 1500m uomini, batterie

• 12:50 – Getto del peso donne, finale

• 13:03 – 60m uomini, semifinali

• 13:26 – 400m donne, semifinali

• 13:47 – 400m uomini, semifinali

• 14:15 – 800m donne, pentathlon

• 14:24 – 60m uomini, finale

Sabato 22 marzo

• 03:05 – 60m uomini, eptathlon

• 03:10 – Salto in alto donne, finale

• 03:25 – 60m ostacoli uomini, batterie

• 03:45 – Salto in lungo uomini, eptathlon

• 04:15 – 60m donne, batterie

• 05:05 – 800m donne, semifinali

• 05:10 – Getto del peso uomini, eptathlon

• 05:31 – 800m uomni, semifinali

• 11:34 – Salto con l’asta uomini, finale

• 11:37 – Salto in alto uomini, eptathlon

• 12:10 – Salto triplo donne, finale

• 12:15 – 3000m donne, finale

• 12:35 – 3000m uomini, finale

• 12:50 – 60m ostacoli uomini, semifinali

• 13:15 – 60m donne, semifinali

• 13:44 – 400m donne, finale

• 13:55 – 400m uomini, finale

• 14:05 – 60m ostacoli uomini, finale

• 14:18 – 60m donne, finale

Domenica 23 marzo

• 03:05 – 60m ostacoli uomini, eptathlon

• 03:19 – Salto in lungo donne, finale

• 03:25 – 60m ostacoli donne, batterie

• 04:10 – Salto con l’asta uomini, eptathlon

• 04:35 – Salto in alto donne, finale

• 12:35 – 60m ostacoli donne, semifinali

• 12:38 – Getto del peso uomini, finale

• 12:40 – Salto in lungo uomini, finale

• 13:02 – 1000m uomini, eptathlon

• 13:15 – 1500m uomini, finale

• 13:28 – 1500m donne, finale

• 13:40 – 800m uomini, finale

• 13:54 – 800m donne, finale

• 13:57 – 60m ostacoli donne, finale

• 14:11 – 4x400m uomini, finale

• 14:21 – 4x400m donne, finale