Atletica, Palmisano come Jacobs: addio allo storico allenatore in vista di Parigi 2024

Grandi manovre in vista delle Olimpiadi del 2024: anche la campionessa olimpica della 20 km di marcia, Antonella Palmisano, decide di separarsi dal suo storico allenatore Patrizio Parcesepe

28-09-2023 17:21

E’ il momento delle grandi manovre: manca meno di un anno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e tutti gli atleti stanno cominciando la preparazione verso quello che è l’appuntamento più importante forse anche di una carriera. Dopo Marcell Jacobs, un’altra stella dell’atletica italiana decide di seguire una strada diversa con Antonella Palmisano che come lo sprinter, cambia allenatore.

La scelta di Antonella Palmisano: addio a Parsipece

Così come Marcell Jacobs, anche Antonella Palmisano, che ha conquistato la medaglia d’oro nei 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo, ha deciso di cambiare allenatore. L’atleta azzurra ha infatti deciso di separarsi dallo storico allenatore Patrizio Parcesepe ed è stata la stessa Antonella ad annunciarlo.

Oggi si interrompe la mia collaborazione con Patrizio Parcesepe. E’ stata una decisione molto sofferta che mai avrei voluto prendere. Considero Patrick uno dei migliori tecnici a livello mondiale e nei lunghi anni trascorsi fianco a fianco, ogni giorno sono cresciuta come atleta e come persona. Ma come tutti i percorsi intensi, entusiasmo e logorio si sono inevitabilmente alternati e in questo momento della mia vita e della mia carriera, per affrontare al meglio l’anno olimpico, ho bisogno di percorrere una strada diversa che mi faccia ritrovare l’equilibrio e la serenità. Il cammino sportivo e di vita fatto insieme rimarrà per me indelebile e lo custodirò con gratitudine.

La Fidal supporta la scelta di Palmisano

Anche dalla Federazione Italiana Atletica, è arrivato un commento su questa separazione per bocca del presidente federale Stefano Mei. “La loro collaborazione ha portato all’atletica italiana soddisfazioni ed emozioni straordinarie. Staremo vicini sia ad Antonella che a Patrick per consentire a entrambi di continuare a produrre i grandi risultati ottenuti fino ad oggi”.

La scelta di Jacobs: cosa succede nell’atletica italiana

A poco meno di un anno dalle Olimpiadi sembra essere cominciata una corsa nel mondo dell’atletica italiana al cambio di allenatore. A dare il via a tutto è stato Marcell Jacobs che ha deciso di separarsi dal suo storico allenatore Camossi e di andare negli Stati Uniti per prepararsi all’appuntamento a cinque cerchi con Rana Reider. Ora arriva la decisione di Antonella Palmisano che non ha ancora comunicato ci sarà il suo prossimo tecnico.