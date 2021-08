Atletica, parla la mamma di Desalu: "La medaglia arrivata con l'aiuto di tutti"

Tra i protagonisti della staffetta 4×100, medaglia d’oro a Tokyo 2020 c’è stato anche Fausto Desalu. Nato a Casalmaggiore ha fatto il giro dei social e non solo la sua storia e quella della mamma Veronica che dalla Nigeria è arrivata in Lombardia e ha cresciuto da sola l’azzurro.

In un’intervista a Gazzetta Dello Sport ha detto: “Ne valeva la pena, lo sapevo che ne valeva la pena. E’ tutto fantastico perché questa medaglia è arrivata grazie all’aiuto di tanta gente. Non posso dimenticare chi mi ha dato una mano a tenere Faustino ancora piccolo, quando io andavo a lavorare, oppure chi gli ha insegnato a correre, o ancora che mi ha trovato una casa a Casalmaggiore perché noi abitavamo a Breda Cisoni, e ci sono tredici chilometri, e Faustino li faceva in bicicletta per andare ad allenarsi. Non ci siamo mai sentiti soli, questa è stata la cosa più importante”.

OMNISPORT | 08-08-2021 12:03