Atletica, riparte la stagione di Tamberi e Jacobs

Riparte la stagione di due degli uomini simbolo del 2021 e dell’altica italiana. In vista del 2022 i campioni olimpici partiranno martedì 28 dicembre per i raduni federali all’estero, insieme ai rispettivi allenatori e allo staff fisioterapico.

Il saltatore in alto, vincitore anche in Wanda Diamond League, si allenerà per quasi quattro settimane (fino al 22 gennaio) allo stadio Germain Comarmond, in località Bambous, sull’isola nell’Oceano Indiano.

Jacobs sarà invece al lavoro per un mese esatto, fino al 28 gennaio, nelle Canarie, come spesso accaduto nelle ultime stagioni: già fissato il ritorno alle gare, in programma venerdì 4 febbraio a Berlino nei 60 indoor. Con Jacobs a Tenerife ci saranno anche il primatista italiano dei 110hs Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) e la saltatrice in lungo Laura Strati (Atl. Vicentina).

