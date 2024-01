Atletica, Tamberi e la trasformazione per le Olimpiadi: persi 5 kg, la foto è virale

Il marchigiano lavora duro per confermare a Parigi l’oro di Tokyo: in poche settimane ha perso peso e tonificato i muscoli, le immagini postate sui social fanno impazzire i tifosi

30-01-2024 19:09

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un altro oro olimpico dopo quello di Tokyo: questo l’obiettivo di Gianmarco Tamberi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Lo specialista del salto in alto sa che per raggiungerlo dovrà lavorare duramente: ha già iniziato a farlo sul proprio corpo, come dimostrato dalle foto postate su Instagram per dimostrare il dimagrimento ottenuto nelle ultime settimane e che sono diventate virali.

Atletica, Tamberi in Sudafrica per prepararsi alle Olimpiadi

Gianmarco Tamberi vuole un altro oro olimpico nel salto in alto ed è disposto a tutto per ottenerlo. Soprattutto a modellare il suo corpo per renderlo ancora più leggero ed elastico, in modo da poterlo portare più su ad ogni salto. In questi giorni il marchigiano si sta allenando in Sudafrica, in un training camp che inizia a dare i suoi frutti, come dimostrato da alcune immagini postate su Instagram per mostrare ai suoi follower la trasformazione fisica in corso.

Atletica, Tamberi ha perso 5 kg in 3 settimane

A giudicare dalle foto, gli allenamenti a Potchefstroom sotto la guida dell’allenatore Giulio Ciotti e del preparatore atletico Michele Polloni sembrano funzionare. Tamberi ha infatti pubblicato due immagini in cui appare a petto nudo: la prima risalente al 3 gennaio, giorno in cui è arrivato in Sudafrica, la seconda al 27 gennaio. In ognuna è indicato anche il suo peso corporeo: 82,5 kg nella prima, 77,5 kg nella seconda. In poco più di tre settimane, dunque, Tamberi ha perso 5 kg. Il suo fisico appare più asciutto che mai, ma i muscoli sono ancora tutti lì, pronti a esplodere in un nuovo salto.

Atletica, Tamberi scherza su Instagram con Datome

“L’anno olimpico è iniziato! – scrive Tamberi nell’immagine – Primo training camp fatto. Qual è l’obiettivo?!? Lasciare il meno possibile al caso”. E il lavoro, la fatica spesa negli allenamenti sono lo strumento attraverso cui raggiungere questo obiettivo. I tifosi apprezzano e qualche altro sportivo ironizza, come Gigi Datome: “Mi sembravi un po’ appesantito ad inizio anno ma non volevo dirti nulla”, scrive l’ex cestista aggiungendo l’emoji che ride. “È stato carino da parte tua non farmelo notare – la risposta di Gimbo – Per il tuo bene però non mi sento di fare lo stesso con te…”.