Atletica, ultimo impegno dell'anno la BOclassic Alto Adige

26-12-2021 13:00

L’anno dell’atletica termina il 31 dicembre con la BOclassic Alto Adige, la corsa di San Silvestro che torna quest’anno nel centro storico di Bolzano.

Nella 47esima edizione di venerdì 31 dicembre, attesi due big del mezzofondo come Eyob Faniel e Yeman Crippa nella gara maschile di 10 chilometri. Tra le donne, chiamate invece ad affrontare i 5 km sulle strade del circuito cittadino, al via Nadia Battocletti che di recente ha firmato un altro trionfo agli Europei di cross, il terzo consecutivo, a Dublino tra le under 23.

OMNISPORT