Atletica, Vallortigara: «Dopo Eugene non sono stata bene»

07-08-2022 18:45

A Chorzow, in Polonia, nella nona tappa della Wanda Diamond League l’azzurra Elena Vallortigara, reduce dal bronzo Mondiale non è andata oltre il quarto posto con la misura di 1.88. Ora però sarà fondamentale arrivare al top della forma per l’Europeo di Monaco.

«Non sapevo cosa aspettarmi dalla gara di ieri, nel complesso sono contenta di come è andata. In questi ultimi giorni non mi sono sentita molto bene e saltare 1.88 mi ha dato comunque un feedback positivo sulla mia condizione – ha scritto su Instagram la veneta – Il mio ritorno da Eugene è stato dispendioso prevedevo una fase calante, perciò considero questa gara come un passaggio. La stagione è tutt’altro che finita, bisogna ricaricare le pile e ottimizzare le energie per i prossimi appuntamenti».