Atp 500 Astana, Djokovic vince e arriva a quota 90 titoli in carriera

09-10-2022 16:13

Il 2022 è stato un anno molto particolare per lui, però alla fine di successi importanti Novak Djokovic ne ha conquistati anche in questa stagione. Con il trionfo nel torneo Atp 500 di Astana, il serbo è infatti arrivato al 90° titolo in carriera, a due sole settimane da quello ottenuto all’Atp 250 di Tel Aviv.

Djokovic, ecco l’ennesimo traguardo

Questo 2022 ha scaturito diversi sentimenti contrastanti in Djokovic, che per non essersi vaccinato contro il Covid-19 ha saltato come ben noto l’Australian Open e più di recente gli Us Open. Ha saltato poi tanti altri tornei, ma ha disputato e vinto il suo caro amato Wimbledon.

Dopo il settimo sigillo sull’erba inglese ecco gli ultimi due trofei ottenuti a Tel Aviv e adesso proprio ad Astana, con il successo in due set sul greco Stefanos Tsitsipas per 6-3 6-4. Il titolo numero 90 nella lunga e straordinaria carriera dell’ex numero uno del mondo.

La vittoria del serbo su Tsitsipas

Dopo la tosta semifinale contro il russo Daniil Medvedev, poi costretto a ritirarsi alla fine del secondo set, Djokovic è riuscito a imporsi nell’ultimo atto del torneo contro Tsitsipas. Il greco, tra l’altro, ha perso per la nona volta in nove finali di un Atp 500.

Un rapido 6-3 6-4 per Nole che ha vinto tre game di fila sul finire del primo set e che ha poi ottenuto un break decisivo a metà del secondo parziale. Così Djokovic è arrivato al quarto successo dell’anno, il primo era stato agli Internazionali d’Italia a Roma.

I prossimi obiettivi di Nole

Il titolo numero 90 in carriera porta ora Djokovic alla decima posizione nella Race verso le Atp Finals di Torino in programma a novembre. Una partecipazione, quella del serbo, oramai sempre più certa.

Ora Nole è diventato anche il favorito numero uno per l’ultimo Masters 1000 della stagione, ovvero quello di Parigi-Bercy.