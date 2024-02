ATP 500 Rotterdam, Jannik Sinner sfida al secondo turno Gael Monfils: quando gioca, orario e dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà il francese alle 19.30 alla Ahoy Arena dopo aver superato brillantemente il primo turno con un netto 6-3, 6-3 ai danni dell'olandese van de Zandschulp

15-02-2024 10:37

Non ha ceduto ai facili entusiasmi che avrebbero potuto distrarlo o coinvolgerlo, fino a distoglierlo dall’obiettivo che a Rotterdam è assai più delineato di quanto previsto. Jannik Sinner scende in campo oggi, 15 febbraio, con la piena consapevolezza che deve affrontare un avversario alla sua portata ma carico. Il francese Gael Monfils ha eliminato il canadese Denis Shapovalov e si ritrova davanti la testa di serie numero 1, in questo secondo turno.

L’organizzazione del torneo ha reso noto l’orario, un appuntamento che merita il dovuto rispetto – come egli stesso, poi, afferma – per il protagonista assoluto e fresco vincitore del suo primo Slam, agli Australian Open. L’azzurro scenderà in campo non prima delle 19:30.

Sinner supera van de Zandschulp

All’ABN AMRO Open, il torneo ATP 500 in programma a Rotterdam dal 12 al 18 febbraio e primo impegno dopo il trionfo degli Australian Open, Jan ha già dimostrato quale qualità può spendere su questo campo rifilando un netto 6-3, 6-3 all’olandese Botic van de Zandschulp, che aveva già battuto proprio all’esordio del glorioso percorso che lo ha portato alla vittoria a Melbourne.

L’allievo di Vagnozzi e Cahill, giovedì 15 febbraio, sfiderà un giocatore esperto come Gael Monfils che, stando alle statistiche, non dovrebbe però costituire una autentica minaccia per l’altoatesino che vanta un 4-1 i precedenti a suo favore, con l’ultimo incontro risalente a Toronto 2023.

Le dichiarazioni pre partita

“Sono soddisfatto per questa vittoria, la prima gara dopo uno Slam è sempre un po’ diversa. Monfils è molto pericoloso, nonché uno dei preferiti dal pubblico. Sarà un match difficile, lui sta giocando alla grande”, ha detto Sinner, in vista del secondo turno.

Massima cautela e attenzione a calibrare le parole nel pre, quello che trapela poi dalle dichiarazioni del francese. “Jannik vorrà sicuramente vincere, lui è un campione umile e sarà molto dura per me. Ma è tutta la carriera che affronto questo tipo di giocatori e ora proseguo il mio percorso contro di lui. Quando l’ho affrontato tempo fa, ho subito capito che questo ragazzo avrebbe fatto strada. Colpisce la pallina in maniera diversa, i suoi swing da entrambi i lati sono pazzeschi. Mi ricordo quando mi ha battuto a Toronto e dopo ha giocato alla grande contro Wawrinka allo Us Open, tutti sapevamo che il suo momento sarebbe arrivato”.

Quando si gioca Sinner-Monfils: diretta tv e streaming

Ricapitolando, la sfida fra Jannik Sinner e la wild card Gael Monfils è in programma giovedì 15 febbraio alla Rotterdam Ahoy. Come programmato dall’organizzazione, il match sarà il quarto di giornata sul Centrale e inizierà non prima delle 19:30, compatibilmente con gli incontri che sono stati programmati sul campo scena di questa sesta sfida tra i due giocatori.

Ma dove seguire in diretta il prossimo incontro di Sinner? Oltre alla nostra diretta, a partire dalle 19:30 circa di giovedì 15 febbraio, sarà possibile seguire live su Now e Sky Sport l’appuntamento con Rotterdam.

Sono quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sull’emittente satellitare: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA. Il campione di Melbourne è in campo a Rotterdam (cemento indoor) come testa di serie numero 1. Tornei che sarà possibile vedere anche in streaming, su Now e attraverso l’app SkyGo.

Ecco il nostro riepilogo:

Torneo: ATP Rotterdam 500

Partita: Sinner-Monfils

Data e orario: 15 febbraio, ore 19:30

Diretta tv: Sky

Streaming: Now e SkyGo

SEGUI SINNER IN DIRETTA LIVE SU NOW

Sinner e la rincorsa alla Top 3

Il tennista altoatesino, dicevamo, è la prima testa di serie del torneo ATP 500 di Rotterdam che offre l’occasione di accumulare punti preziosi in chiave classifica, arricchendo già il punteggio raggiunto da Sinner fino ad ora in questo avvio di stagione, decisamente esaltante. Scavalcare il russo Daniil Medvedev (numero 3 del ranking) è impresa possibile già qui, complice una condizione favorevole all’azzurro in chiave classifica.

Perché avvenga quanto auspicato, Jan dovrà giocare con la consueta razionalità e concentrazione, anche contro il francese: precedenti a suo favore e una certa superiorità di forma inducono all’ottimismo.