ATP Acapulco: Nadal magistrale con Medvedev, in finale sfiderà Norrie

26-02-2022 08:39

Continua il momento magico di Rafael Nadal in questo 2022. Il nativo di Manacor ha infatti conquistato il 14° successo in altrettanti match disputati quest’anno fermando nelle semifinali dell’ATP di Acapulco la corsa al titolo di Daniil Medvedev.

Il russo, fresco numero uno del mondo, è stato battuto con un doppio 6-3 dal campione spagnolo il quale, dopo la finale degli Australian Open, gli ha inferto un’altra delusione non lasciandogli scampo nel penultimo atto dell’Abierto Mexicano Telcel.

Nadal, vinto cinicamente il primo set 6-3 senza concedere palle break e strappando il servizio al rivale nel quarto game, nel secondo ha respinto superbamente gli assalti di Medvedev annullandogli ben undici palle break fra il quarto e il sesto game, uno score questo che, unito ai break nel primo e nel nono game, gli ha consentito di strappare il secondo 6-3 del match e la quinta finale in carriera nel torneo messicano.

In finale ora, per il il titolo, dovrà vedersela con Cameron Norrie, giustiziere in semifinale di uno Stefanos Tsitsipas che quando si è trovato in difficoltà nei propri turni di servizio è stato sempre punito dal sudafricano, alla fine vittorioso con un doppio 6-4.

OMNISPORT