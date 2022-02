27-02-2022 08:07

Prosegue l’inizio di anno straordinario di Nadal. Il maiorchino si porta a casa anche il torneo di Acapulco, battendo in finale il britannico Norrie: 6-4, 6-4 i parziali a favore dello spagnolo.

Per Nadal si tratta del quarto successo ad Acapulco. Nadal non ha ancora perso una sola partita in questo inizio di 2022 decisamente stratosferico: “Impensabile iniziare l’anno in questo modo”, le parole del maiorchino nel post match.

OMNISPORT