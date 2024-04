ATP Barcellona, un Arnaldi travolgente concede solo tre game a Trungelliti e vola ai quarti dove aspetta Ruud

Un Matteo Arnaldi straripante batte Marco Trungelliti 6-3 6-0 a Barcellona e vola per la seconda volta in carriera ai quarti di finale di un torneo ATP, dove attende Casper Ruud

Continua il percorso di Matteo Arnaldi all’ATP 500 di Barcellona, torneo dove un anno fa aveva ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore. Il tennista sanremese asfalta in due set (6-3 6-0) un Marco Trungelliti probabilmente stanco dopo i tanti match disputati negli scorsi giorni – l’argentino proveniva dalle qualificazioni – e che è durato un solo set. L’azzurro classe 2001 raggiunge per la seconda volta in carriera dopo Umago 2023 un quarto di finale a livello ATP, dove affronterà il vincitore della sfida tra Casper Ruud e Jordan Thompson.

Arnaldi si aggiudica un primo set combattuto

Arnaldi parte forte tenendo il primo game di battuta a zero e mettendo da subito pressione a Trungelliti, che viene costretto ad annullare tre palle break in un game fiume di ben 22 punti. Matteo appare in controllo del match, ma nel quinto game arriva inaspettatamente una chance di strappare il servizio in favore dell’avversario, che viene però ben annullata da una prima al centro vincente. Superato l’unico momento di vera difficoltà, l’azzurro torna a mettere pressione all’argentino finché nell’ottavo gioco – alla quinta occasione nel game e l’ottava nel set – si porta avanti di un break, che conferma nel turno di servizio successivo con un serve&volley seguito da uno smash dopo che era stato obbligato ai vantaggi.

Secondo senza storia

Perso il primo set Trungelliti si scioglie come neve al sole, concedendo nel primo game del secondo parziale tre palle break, che Arnaldi sfrutta al terzo tentativo. Da questo punto in poi non c’è più partita, con Matteo che conquista i successivi 20 punti su 23 totali – 24 su 29 nel parziale – chiudendo il secondo set in meno di venticinque minuti e il match in un ora e ventiquattro minuti, esattamente la metà del tempo impiegato per battere Sebastian Baez al 2° turno.

Ai quarti Arnaldi aspetta Ruud

Il tennista azzurro continua così il suo percorso a Barcellona, dove ai quarti di finale, raggiunti per la seconda volta a livello ATP dopo Umago 2023 – torneo dove si spinse fino in semifinale -, Arnaldi attende il vincente della sfida tra Casper Ruud e Jordan Thompson, con Matteo che proprio contro il norvegese l’anno scorso ottenne il suo primo successo contro un top-10 al Masters 1000 di Madrid. Nessun confronto invece tra lui e l’australiano.