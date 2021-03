ATP Buenos Aires: Cecchinato eliminato da Djere

Pronti via e il nostro Cecchinato è già fuori dall’Atp di Buenos Aires. Non porta bene il serbo Laslo Djere al nostro tennista azzurro che, dopo la sconfitta patita a Santa Margherita di Pula nella finale dello scorso Ottobre, aveva la possibilità di riscattarsi.

Ma sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club (conosciuto come la “Cattedrale del tennis argentino”) il palermitano è sconfitto in tre set con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-3 in 2 ore e 17 minuti di partita. Dopo un primo set lottato e vinto, al siciliano si è un po’ spenta la luce e il balcanico ha avuto vita facile.

Il 28enne tennista azzurro, n.89 Atp, vincitore di questo torneo due anni fa, non bisserà quindi il successo, mentre il prossimo avversario di Djere, quindi, verrà fuori dal contro tra Federico Delbonis e Juan Manuel Cerundolo, straordinario nell’ATP di Cordoba.

Oggi invece, derby tricolore tra l’altro siciliano Salvatore Caruso, n.79 Atp, e il ligure Gianluca Mager, 101: chi passa il turno troverà lo spagnolo Pablo Andujar (testa di serie n.6 del torneo) che ha battuto piuttosto nettamente l’argentino Juan Londero (n.90 del mondo) sullo score di 6-3 6-0.

OMNISPORT | 02-03-2021 09:21