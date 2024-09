Atp Chengdu, Musetti batte anche Mannarino e vola in semifinale: affronterà il numero 252 al mondo

Ancora una vittoria in tre set per il carrarino, ma con meno brividi rispetto a quella su O'Connell: ora il confronto col russo Kachmazov, proveniente dalle qualificazioni.

Lorenzo Musetti è in semifinale al torneo di Chengdu, ATP 250 di cui è testa di serie numero 1. Il carrarino ha superato in tre set Adrian Mannarino, vecchia volpe francese dal passato brillante, e ha staccato il pass per il prossimo turno, dove sfiderà Alibek Kachmazov, grande sorpresa del tabellone, a cui è entrato dopo aver superato il barrage delle qualificazioni. Ha 22 anni ed è addirittura numero 252 delle classifiche mondiali, dove invece Musetti è in top 20: superfluo sottolineare come il tennista italiano sia il grande favorito per centrare la finale, in programma nella mattinata di martedì.

Chengdu, Musetti parte forte con Mannarino

Contro Mannarino, Musetti è partito forte. Dimenticati gli impacci degli ottavi contro l’australiano O’Connell, che lo aveva beffato nel primo set costringendolo a una difficile e complicata rimonta, il carrarino ha pigiato immediatamente il piede sull’acceleratore, trovando nel servizio un comodo alleato. Il ritmo indemoniato di Musetti non ha lasciato scampo al francese nel primo set, che si è chiuso abbastanza rapidamente sul risultato di 6-2. Una cavalcata trionfale per l’italiano, almeno apparentemente, anche se nel secondo set le cose sono cambiate abbastanza in fretta.

Vittoria al terzo per il carrarino: ora la semifinale

Mannarino, infatti, è entrato finalmente in partita, ha cominciato a picchiare col servizio a sua volta ed è riuscito a impedire a Musetti di guadagnare e capitalizzare palle break. L’azzurro, bronzo alle ultime Olimpiadi a Parigi, ha perso un po’ di smalto, brillantezza e convinzione e ha visto scivolar via il set ai vantaggi, sul 5-7. La paura, però, è passata via nel terzo set, quasi una fotocopia del primo. Una volta strappato il servizio al francese al quinto gioco, Musetti non ha più avuto problemi e ha chiuso con un rassicurante 6-2. Ora la sfida contro Kachmazov, che dopo i successi a sorpresa su Daniel e Jarry, andrà all’inseguimento di un nuovo miracolo.

Musetti-Kachmazov, orario e dove vederla in tv

“Abbiamo giocato entrambi un bel match, Mannarino ha alzato il livello nel secondo, ha iniziato a servire molto bene, mi ha dato meno possibilità di breakkare”, ha spiegato Musetti nella sua analisi post gara. “Sono dovuto rimanere concentrato su ogni punto, nel terzo set sono riuscito a fare il break ed è stata la chiave per cambiare il match. Ora l’obiettivo è vincere il titolo, l’anno scorso ero arrivato in semifinale, sto mostrando la versione migliore di me, un bel tennis. Non vedo l’ora di giocare e di conquistare la finale”. Appuntamento fissato per lunedì 23 settembre, non prima delle 11. Diretta su Sky, con possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.