Atp Cincinnati: Musetti vince la maratona con Jarry, Cobolli e Darderi preparano il derby, Sinner perde il suo talismano

Vittoria al primo turno per Lorenzo Musetti che deve lottare per quasi tre ore contro il cileno Jarry. Darderi supera Tabilo e si regala il derby con Cobolli. Niente Griekspoor, per Sinner c’è Michelsen

E’ una battaglia il match tra Lorenzo Musetti e il cileno Nicolas Jarry al Masters 1000 di Cincinnati, con il bronzo di Parigi che riesce ad avere la meglio. Il sudamericano nel primo set riesce a portarsi subito avanti di un break e va a chiudere senza grandi difficoltà con il punteggio di 6-4. Il toscano sembra far fatica a prendere il ritmo ma nel secondo set e nel momento più complicato reagisce, vince il tiebreak e porta il match al terzo set. L’incontro tra i due diventa una maratona con il cileno che accusa anche dei problemi di stomaco ma lotta fino alla fine costringendo l’azzurro a vincere solo al tiebreak.

Darderi supera Tabilo e c’è il derby con Cobolli

Partita super quella di Luciano Darderi che sembra riuscire a trovare anche maggiore fiducia sul cemento. Non era un impegno semplice quello dell’atleta azzurra che sulla sua strada aveva il cileno Tabilo. Match nel quale l’azzurro di origine argentina è stato bravissimo a sfruttare tutti gli errori del suo avversario, non apparso particolarmente in giornata, e ha ottenuto un successo netto in due set con il punteggio di 6-3, 7-6. Ora per Darderi c’è il derby con Flavio Cobolli che a sorpresa è riuscito nell’impresa di battere l’americano Tony Paul.

Sinner: “L’anca non mi preoccupa”

L’eliminazione da Montreal e una condizione fisica che non sembrava all’altezza ha fatto preoccupare i tifosi di Jannik Sinner sullo stato di quell’anca che lo ha fatto ritirare da Madrid e gli ha impedito di partecipare agli Internazionali di Roma: “Mi sento abbastanza bene – ha detto al sito dell’ATP – prima di Montreal sono stato un po’ di giorni senza giocare e poi ho giocato per due-tre giorni di fila e poteva avere un impatto sull’anca. Ma non sono spaventato. Mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo”.

Sinner trova Michelsen, Berrettini debutta con Rune

Non avrà il suo “talismano” Griekspoor, Jannik Sinner nel primo turno di Cincinnati. Il giocatore olandese è stato una sorta di portafortuna nell’ultimo anno per l’azzurro, ogni volta che lo ha affrontato è sempre arrivato fino in fondo. Ma il giocatore dei Paesi Bassi si è fermato al primo turno contro lo statunitense Michelsen che si è imposto in tre set e sarà il 19enne californiano a incontrare l’azzurro. E’ il momento del debutto anche per Berrettini che dopo una splendida stagione sulla terra rossa, ora vuole fare bene anche sul cemento americano ma sulla sua strada c’è il danese Rune reduce da un infortunio. Debutta anche Arnaldi che trova l’argentino Etcheverry.