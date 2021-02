ATP Cup 2021: Russia ok con l’Argentina; Spagna vittoriosa sull’Australia senza Nadal

Si è chiusa con le partite serali la prima delle cinque giornate dell’edizione 2021 dell’ATP Cup, con otto delle dodici formazioni scese in campo. C’era grande attesa per il ritorno in campo di Rafael Nadal, ma il mancino di Manacor ha dovuto dare forfait e guardare dalla panchina le partite per un problema alla schiena.

Nonostante la sua pesante assenza, la Spagna, ce la fa anche senza di lui: una volta sventato da Pablo Carreno Busta il pericolo rappresentato dal non scontato John Millman (6-2 6-4), per battere l’Australia serve un ottimo Roberto Bautista Agut, che rimonta un set di ritardo ad Alex de Minaur, che nel primo è avanti 5-1 e poi perde 4-6 6-4 6-4 senza mai andare nemmeno lontanamente vicino al successo. Carreno Busta ritorna poi in campo in doppio con Marcel Granollers battendo John Peers e Luke Saville, con il punteggio di 6-4 7-5, per assicurare il 3-0 alla Spagna.

Finisce nei singolari anche il confronto tra Russia e Argentina. Nell’incontro d’apertura, ci pensa Andrey Rublev a demolire in fretta le ambizioni di Guido Pella, che cede per 6-1 6-2 in un’ora. Più lottata, ma con esito sempre in due set, è la sfida tra Daniil Medvedev e Diego Schwartzman, con l’argentino che recupera due volte un break di svantaggio nel primo set e una volta nel secondo, ma non può impedire il 7-5 6-3. I sudamericani riescono a vincere però il doppio, con Maximo Gonzalez e Horacio Zeballos che sconfiggono Rublev e Aslan Karatsev per 6-4 7-6(4).

RISULTATI MATCH SERALI ATP CUP 2021

SPAGNA-AUSTRALIA 3-0

Pablo Carreno Busta b. John Millman 6-2 6-4

Roberto Bautista Agut b. Alex de Minaur 4-6 6-4 6-4

Carreno Busta/Granollers b. Peers/Saville 6-4 7-5

RUSSIA-ARGENTINA 2-1

Andrey Rublev b. Guido Pella 6-1 6-2

Daniil Medvedev b. Diego Schwartzman 7-5 6-3

M. Gonzalez/Zeballos b. Rublev/Karatsev 6-4 7-6(4)

