ATP Cup, novità nel gruppo dell'Italia: l'Austria verso il ritiro

28-12-2021 17:38

Già orfana della presenza di Dominic Thiem, l’Austria perde altri pezzi in vista dell’imminente avvio dell’ATP Cup. E sembra destinata ad un mesto ritiro dalla competizione, imposto dal regolamento.

Inserita nello stesso girone di Russia, Italia e Australia, l’Austria ha infatti perso per motivi di salute anche Dennis Novak, diventato il numero 1 del team per l’assenza di Thiem.

Il regolamento prevede che, in caso di ritiro del numero 1 o dei primi due tennisti tra il 2 e il 31 dicembre, una squadra possa essere ritirata e sostituita se non può schierare almeno un top 250 del ranking di singolare, come nel caso dell’Austria, il cui terzo miglior singolarista tra i convocati è Lucas Miedler, numero 291 del ranking Atp.

Jurij Rodionov, numero 136, è infatti infortunato, mentre Sebastian Ofner (193) non può più venire inserito in squadra essendo stata superata la scadenza del 2 dicembre.

Secondo quanto rivelato da ‘Kronen Zeitung’, quindi, l’Austria viaggia verso il ritiro, come implicitamente confermato dallo stesso Miedler attraverso i propri canali social: “Pochi minuti fa abbiamo cancellato i nostri voli” ha dichiarato Lucas, numero 122 del ranking mondiale di doppio.

Classifica Atp alla mano, a sostituire l’Austria dovrebbe essere la Bulgaria, dal momento che il primo giocatore di una squadra esclusa è Grigor Dimitrov.

