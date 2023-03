ATP Dubai, Djokovic eliminato da Medvedev

Il russo ferma a 20 la serie utile del serbo e conquista la finale, sarà derby con Rublev.

03-03-2023 19:09

Si interrompe a quota 20 (15 successi nel 2023) la striscia vincente di Novak Djokovic, che cede il passo verso la finale dell’ATP 500 di Dubai a Danil Medvedev: il russo, che si impone 6-4, 6.4, a sua volta prolunga una striscia che conta già 13 vittorie, serie avviata a Rotterdam.

Medeved si guadagna il derby contro Andrey Rublev (vittorioso nella prima semifinale 6-3, 7-6 su Alexander Zverev) grazie a una prestazione eccellente sul piano fisico e della risposta: la quinta vittoria contro un Dojokovic al NR. 1 del Ranking, oltre a far sperare al russo di tornare al livello degli US Open 2021, allorché spense il sogno Grande Slam del serbo, ha rilucidato fondamentale come il servizio e il dritto, profondo in uscita dalla battuta e così in grado di mettere pressione a un Novak Djokovic più falloso dell’abituale.

L’unico passo falso di Medvedev è stato sul 5-2 del primo set, quando ha perso il servizio: la difesa è stata eccellente nel secondo set quando, dopo aver strappato subito il servizio, ha spesso difeso il proprio ai vantaggi, senza concedere palle per il contro-break, e così si è concretizzato il terzo ‘ultimo atto’ consecutivo dopo quelli di Rotterdam (sconfitto Sinner) e Doha (sconfitto Murray); i precedenti sono favorevoli 5-2, ma attenzione a Rublev, vittorioso nelle ultime due occasioni, Cincinnati e Torino.