ATP Finals, Alcaraz inedito: sbaglia un punto già fatto e perde le staffe in panchina mentre Zverev se la ride

Ultimo match delle ATP Finals molto teso per Carlos Alcaraz, che dopo aver perso il primo set si è lasciato andare a una reazione furiosa in panchina, mentre Zverev se la rideva

In occasione dell’ultima sfida del gruppo John Newcombe delle Nitto ATP Finals contro Alexander Zverev, Carlos Alcaraz si è reso protagonista di un gesto di stizza non da lui dopo aver sbagliato un punto già fatto che ha consegnato il primo set al tedesco. Al momento di sedersi in panchina, lo spagnolo ha infatti lanciato la racchetta lanciandola sul proprio borsone e poi si è messo a parlare ad alta voce con il proprio angolo per provare a riacquisire la calma, il tutto mentre dall’altra parte Zverev se la rideva beato.

Alcaraz perde le staffe

Che queste non fossero le ATP Finals di Carlos Alcaraz lo si era capito subito al primo match perso contro Casper Ruud, quando lo spagnolo è sceso in campo con ancora dei sintomi influenzali che lo hanno evidentemente limitato, e con la sconfitta di oggi contro Alexander Zverev e la conseguente eliminazione ne abbiamo avuto la conferma.

Conferma che in realtà era arrivata già al termine del primo set, quando Alcaraz – giocatore sempre corretto e che raramente scade in scenate – si è reso protagonista di un plateale gesto di stizza, lanciando la propria racchetta in maniera molto violenta contro il proprio borsone al momento del ritorno in panchina.

Alcaraz prova a calmarsi parlando con l’angolo, Zverev se la ride

Dopo il gesto di stizza, Alcaraz ha provato a calmarsi con un lungo discorso con sé stesso e poi con il proprio angolo. A più riprese Carlitos si è portato l’indice alla tempia, come per dire che fosse tutta una questione di testa, di concentrazione, per poi indicare il campo da gioco, come in risposta a qualcosa che gli è stato detto dal suo allenatore Juan Carlos Ferrero e dal suo angolo. In tutto ciò dall’altra parte c’era invece uno Zverev con un sorriso a 36 denti, quasi incredulo di aver davvero portato a casa il primo set grazie a quel punto.

Il punto che ha fatto esplodere Alcaraz

A scatenare la reazione di Alcaraz in panchina è stato il punto che ha deciso le sorti del tie-break e permesso a Zverev di aggiudicarsi il primo set. Avanti di un mini break sul 6-5, Sascha serve bene creandosi i presupposti per fare male con un dritto potente e angolato che obbligano Alcaraz a colpire col rovescio in corsa. Nonostante ciò lo spagnolo trova un bel passante col colpo bimane, sul quale il tedesco con una volée in allungo non può far altro che ributtare la pallina al di là della rete.

Ma quando il punto sembrava ormai fatto, ecco che Alcaraz combina la frittata. Forse spinto dalla foga del momento che lo ha portato a colpire in maniera un po’ frettolosa, Carlitos arriva sulla pallina con un leggero anticipo non riuscendo a colpirla bene e mandandola in corridoio. Un errore certamente non da lui, che in fatto di sensibilità con la mano è secondo veramente a pochi.