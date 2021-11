Atp Finals, dove vedere le partite in tv e streaming. Anche gratis

14-11-2021 09:00

Il grande tennis arriva in Italia. L’Atp Finals si disputa a Torino, al Pala Alpitour, dal 14 al 21 novembre. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis e non solo. Uno spettacolo eccezionale che metterà di fronte gli 8 migliori giocatori del mondo. Non ci saranno per diversi motivi Nadal e Federer, ma saranno del torneo Nole Djokovic, Danii Medvedev e anche il nostro Matteo Berrettini. Purtroppo Sinner non ce l’ha fatta, solo per pochi punti. Il baby fenomeno altoatesino è arrivato al 9° posto del ranking Atp e questo gli consente di essere la prima riserva in caso di forfait.

L’Atp Finals è un torneo anomalo: c’è infatti una prima fase con gironi. Gli 8 finalisti sono stati suddivisi in due gruppi da quattro: si affronteranno dal 14 al 19 novembre e al termine di questi match si formerà una classifica. I primi due in classifica di ciascun gruppo andranno in semifinale. Sulla carta lo spettacolo è assicurato.

Dove vedere le partite di Atp Finals in tv

Tutte le partite sono trasmesse su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis (canali 201 e 205 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Quindi bisogna sottoscrivere l’apposito abbonamento e mettersi in poltrona e godersi le partite.

Però le partite dell’Atp Finals potranno essere viste anche in chiaro. Sì, perché la Rai ha ottenuto i diritti per la trasmissione di un bel po’di partite. Dovrebbe essere certa la trasmissione delle partite del primo turno a gironi di Berrettini e poi incrociamo le dita. L’emittente di riferimento dovrebbe essere RaiDue.

Giorno Ora Partita Pay In chiaro 14-nov 14.00 Medvedev-Hurkacz SKY 14-nov 21.00 Berrettini-Zverev SKY RAI 15-nov 14.00 Djokovic-Ruud SKY RAI 15-nov 21.00 Tsitsipas-Rublev SKY 16-nov 14.00 gruppo-rosso SKY RAI 16-nov 21.00 gruppo-rosso SKY 17-nov 14.00 gruppo-verde SKY RAI 17-nov 21.00 gruppo-verde SKY 18-nov 14.00 gruppo-rosso SKY 18-nov 21.00 gruppo-rosso SKY RAI 19-nov 14.00 gruppo-verde SKY RAI 19-nov 21.00 gruppo-verde SKY 20-nov 14.00 Semifinale 1 SKY 20-nov 21.00 Semifinale 2 SKY RAI 21-nov 17.00 Finale SKY RAI

Dove vedere le partite di Atp Finals in streaming

Le partite possono essere fruite in streaming su SkyGO e RaiPlay, ossia sulle piattaforme delle due emittenti che detengono i diritti di trasmissione.

Regolamento, calendario e orari dell’Atp Finals

