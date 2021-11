Tennis, Atp Finals Torino 2021: chi partecipa, gironi, regolamento

12-11-2021 15:06

Il grande tennis si prepara a sbarcare in Italia, che per la prima volta nella storia ospiterà le Atp Finals. Da domenica 14 novembre parte il torneo con i migliori 8 tennisti al mondo: ci sarà anche Matteo Berrettini, unico portacolori degli azzurri, che ha evitato nel sorteggio lo spauracchio Novak Djokovic ma che dovrà comunque districarsi in un girone di ferro. Scopriamo allora tutte le info sulla competizione tennistica più importante al mondo dopo i quattro Slam: dalla sede delle partite ai sorteggi, dal regolamento alle coordinate utili a seguire tutti i match in diretta tv.

Cosa sono le Atp Finals di tennis

Le Atp Finals rappresentano l’appuntamento principale della parte finale della stagione del tennis. Vi partecipano gli otto tennisti migliori della stagione nelle classifiche Atp, sia per quanto riguarda il singolare che il doppio. Il torneo prevede un montepremi totale di 6 milioni e 268mila 241 euro. Al vincitore andrà circa 1 milione di euro, oltre a 500 punti nel ranking ATP.

Atp Finals, la sede e le date dell’edizione 2021

Come anticipato, da quest’anno (e per le prossime quattro edizioni) le Nitto Atp Finals approdano per la prima volta in terra italiana. Ad ospitare il torneo che eleggerà il Maestro 2021 sarà il Pala Alpitour della città di Torino, pronta a diventare il baricentro del tennis mondiale dal 14 al 21 novembre. La manifestazione durerà sette giorni, con quattro partite quotidiane: due di singolare e due di doppio. La fase round robin, che vedrà gli 8 partecipanti divisi in due gironi da 4, terminerà venerdì 19 novembre. Sabato 20 sono in cartello le due semifinali, mentre la finale del torneo di singolare è in programma domenica 21 a partire dalle ore 17.

Atp Finals: chi partecipa, gironi, Sinner in panchina

Quella in programma a Torino sarà un’edizione delle Atp Finals a suo modo storica. Per la prima volta dal 2016, infatti, mancheranno sia Nadal che Federer. Ma sarà comunque un appuntamento ricco di grandi stelle del tennis, visto che metà dei partecipanti hanno già vinto il torneo. I tennisti verranno suddivisi in due gironi da quattro, intitolati “Rosso” e “Verde” in onore della bandiera italiana.

Gruppo Verde: Djokovic, Tsitsipas, Rublev, Ruud

Gruppo Rosso: Medvedev, Zverev, Berrettini, Hurkacz

Oltre a Matteo Berrettini, farà parte della spedizione torinese anche un secondo tennista italiano, Jannik Sinner, che figura nel cast del torneo in qualità di riserva. L’altoatesino sarà pronto a subentrare in corsa in caso di forfait di uno degli otto partecipanti.

Regolamento e calendario

Il format delle Nitto Atp Finals non cambia rispetto alle precedenti edizioni. I match si giocano al meglio di tre set, con tie-break sul 6 pari in tutti i set. Si qualificano alle semifinali i primi due di ogni gruppo. Il vincitore del girone verde si scontrerà con il secondo del gruppo rosso, mentre il primo del gruppo rosso giocherà con il secondo arrivato nel girone verde. Come detto, i vincitori delle due semifinali giocheranno la finalissima in programma domenica 21 sempre al PalaAlpitour di Torino. Riguardo al calendario, si parte domenica con i primi due match del torneo di singolare. Alle ore 14 aprirà il torneo la sfida Medvedev-Hurkacz, mentre nello slot serale debutta Matteo Berrettini contro il tedesco Zverev.

Atp Finals 2021, dove vedere i match in diretta tv: Sky e Rai

Saranno due le opzioni per vedere in tv le Atp Finals di Torino. L’intera manifestazione sarà coperta da Sky che proporrà le dirette di tutti gli incontri e diverse rubriche, con canale di riferimento Sky Sport Tennis (205). Sono previste anche tre prime serate live su Rai 2: domenica 14, giovedì 18 e sabato 20, oltre naturalmente alla finalissima di domenica 21 settembre (ore 17). Il secondo canale della tv pubblica trasmetterà anche i match delle ore 14, anche se il programma potrebbe subire variazioni a seconda delle tempistiche delle partite di Matteo Berrettini. Tutti gli incontri proposti dalla Rai saranno disponibili anche in contemporanea diretta streaming sul portale Rai Play.

SPORTEVAI