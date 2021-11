ATP Finals, Matteo Berrettini non ce la fa: ufficiale il ritiro

16-11-2021 17:31

Ci ha provato davvero fino all’ultimo, ma non c’è stato niente da fare. Troppo grande il dolore per Matteo Berrettini, che annuncia ufficialmente il ritiro dalle ATP Finals 2021 di Torino, un torneo che è arrivato a giocare dopo anni di sudore e di sacrifici. Fatale l’infortunio nella zone addominale riportato ad inizio secondo set del primo match giocato contro Zverev.

ATP Finals 2021, il messaggio socal di Matteo Berrettini: “Le mie Finals finiscono qui”

Matteo Berrettini annuncia al mondo il suo ritiro dal torneo tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Un messaggio dal quale traspare tutto il suo dolore, forse più mentale che fisico, per una rinuncia che sa di beffa del destino. Ecco il contenuto:

“Ciao ragazzi, Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso…Le mie finals finiscono qui, sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all’evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo. La verità è che per quanto io avessi voluto giocare davanti a voi ancora una volta, ho sentito e quindi deciso che il mio corpo non è pronto ad affrontare le sfide che ho davanti. Dire che sono triste non renderebbe giustizia allo stato d’animo in cui sono, mi sento derubato di qualcosa che ho conquistato con anni di sforzi e sudore. Non è stata una decisione facile, ma sono convinto che sia la migliore per me e per la mia carriera. Grazie del vostro continuo sostegno e delle migliaia di messaggi che mi avete mandato, mi avete emozionato”.

ATP Finals 2021, Berrettini ci ha provato fino all’ultimo

E dire che le speranze di vederlo in campo erano aumentate considerevolmente nella giornata di ieri, quando aveva chiesto e ottenuto di poter posticipare di un giorno il proprio match con Hubert Hurkacz. Inizialmente in programma per ieri, l’incontro è stato spostato a questa sera per dare a Berrettini qualche ora di riposo in più, ma non è servito a nulla.

Nel corso della mattinata si era poi allenato regolarmente, e a quel punto erano in molti a sperare in un suo recupero lampo. Berrettini ha però poi saltato l’allenamento inizialmente programmato alle 17.45 con lo svizzero Kym come sparring partner. Il giovane elvetico sarebbe poi dovuto in campo alle 18.30 con Jannik Sinner, sempre per un allenamento, ma ora i piani probabilmente cambieranno.

ATP Finals 2021, ora tocca a Jannik Sinner al posto di Berrettini

Per Jannik Sinner, ventenne altoatesino, si tratta dunque dell’esordio alle ATP Finals, dove è arrivato come riserva in quanto numero 9 della race (11 del ranking ATP). Mai avremmo voluto vederlo partecipare in questo modo, prendendo il posto del connazionale e amico Berrettini, ma questo è lo sport. Alle ore 21.00 sarà dunque in campo contro Hurkacz e giovedì 18 novembre incrocerà il russo Daniil Medvedev, numero 2 al mondo che ha già vinto i primi due incontri del gruppo “rosso”.

Vedremo dunque un re-match della finale del Masters 1000 di Miami, quando il polacco aveva trionfato sull’italiano. Ricordiamo inoltre che, per le regole delle ATP Finals, Sinner si troverà con già una sconfitta sulle spalle, e dunque per accedere alle gare del fine settimana dovrà per forza vincere entrambi i propri match.

OMNISPORT