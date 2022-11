ATP Finals, Nadal chiude con una vittoria su Ruud

17-11-2022 18:49

Era già eliminato dopo le sconfitte nei primi due incontri, ma almeno nell’ultima partita del girone Rafael Nadal si è tolto lo sfizio di ottenere una vittoria alle Nitto ATP Finals 2022 in corso a Torino. Il tennista spagnolo ha infatti battuto in due set, con un doppio 7-5, il norvegese Casper Ruud, già sicuro invece della qualificazione alle semifinali da primo del Gruppo Verde.

Le ATP Finals restano dunque il grande cruccio nella carriera di Nadal, che non è mai riuscito ad aggiudicarsi il torneo di fine stagione. Ha poi rischiato di finire senza vittorie come successo solo nel 2009.

Dopo la partita il tennista spagnolo, vincitore nel 2022 degli Australian Open e del Roland Garros, ha detto: “Certo non sono contento per il torneo, questo è sicuro, ma è sempre positivo finire la stagione con una vittoria con un giocatore come Casper. Per me è stata la prima volta a Torino, una città bellissima, e voglio tornare l’anno prossimo”.

Nadal ha così salutato il pubblico del Pala Alpitour: “Alla fine ho vinto una partita come papà – così il maiorchino -. “Ringrazio tutta la gente a Torino. Non è stata una settimana perfetta, voglio lavorare per tornare l’anno prossimo”.