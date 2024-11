Atp Finals, primo allenamento per Jannik Sinner al Circolo della Stampa di Torino

Doppia sessione per il numero 1 del tennis mondiale al training center dello Sporting

Jannik Sinner inizia la rifinitura in vista dell’esordio alle Nitto Atp Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Oggi, martedì 5 novembre, doppia sessione di allenamento per il numero 1 del tennis al mondo sul primo dei due campi allestiti al Circolo della Stampa-Sporting. Esordio sui campi di allenamento per l’altoatesino, a Torino da domenica sera. Dopo il bagno di folla dei giorni scorsi e le visite mediche, ieri, al J Medical, il numero 1 del tennis mondiale è arrivato in tarda mattinata al Circolo della Stampa Sporting che da quattro anni ospita il training center per gli atleti impegnati nel torneo. Intorno alle 12, dopo un passaggio in palestra, Sinner è sceso in campo per la prima sessione di allenamento della giornata, sotto gli occhi attenti degli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. A mettere alla prova i suoi colpi, come sparring partner, il giovane tennista norvegese Nicolai Budkov Kjær. (immagini di Alessandro Di Marco)