ATP Finals, qualificato anche Alcaraz. Djokovic rischia

08-09-2022 17:36

Dopo Rafael Nadal anche Carlos Alcaraz è ufficialmente qualificato per le ATP Finals di Torino, per il secondo anno in Italia.

La vittoria nella notte, ai quarti, contro Jannik Sinner qualifica matematicamente il 19enne spagnolo.

Il prossimo che è vicino a strappare il pass per le Finals è il finalista del Roland Garros, Casper Ruud: il norvegese è ancora in gara agli US Open e quindi con i punti che arriveranno da NY dovrebbe centrare la qualificazione.

Dubbi sulle possibilità che invece possa avere l’ex numero uno al Mondo Novak Djokovic. Il tennista serbo non risulta in classifica tra i primi otto, ma secondo il regolamento dell’Atp un vincitore Slam (e lui ha vinto Wimbledon) può essere il numero otto dei qualificati per le Finals. Deve però chiudere l’anno tra la nona e la ventesima posizione della Race.

Attualmemente è undicesimo, ma in lizza ci sono tanti giocatori, dai nostri Sinner e Berrettini fino al russo Karen Khachanov.