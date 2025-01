Atp Hong Kong: Sonego messo ko agli ottavi da Norrie e dalla pioggia

L'azzurro si arrende in tre set al britannico che ora aspetta il vincente tra Nishikori e Kchachanov, domani tocca a Musetti che affronterà Diallo

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Lorenzo Sonego all’Atp 250 di Hong Kong dopo una vera e propria odissea caratterizzata da sette interruzioni per pioggia in una partita che definire snervante è dire poco e che si è chiusa in tre set col successo del britannico per 6-2 4-6 6-1. Norrie ora sfiderà il vincente tra Kei Nishikori e il russo Karen Khachanov.

Non bastano gli ace a Sonego nel primo set

Il 6-2 del primo set non dice tutta la verità sulla prova dell’azzurro, penalizzato da errori di rovescio e nello scambio: inutili dieci vincenti e due ace. Nella seconda frazione i colpi vincenti diventano 16 e fanno la differenza anche se protagonista assoluta è la pioggia che impone interruzioni a catena. Decisivo il break del decimo game che regala il set a Sonego per 6-4.

Dominio Norrie nel terzo set

Terzo set quasi a senso unico: un solo rimpianto per Sonego, una palla break sul 2-1 che non viene trasformata e da lì il declino. L’azzurro non molla del tutto, sul 5-1 salva due match point ma alla fine si arrende dopo 2 ore e 21 minuti di partita.

Domani tocca a Musetti

Domani debutterà ad Hong Kong Lorenzo Musetti, testa di serie numero 2, impegnato contro il canadese Gabriel Diallo (87 Atp).