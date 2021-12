ATP: l'allenatore di Cameron Norrie, premiato come coach dell’anno

14-12-2021 12:15

I numerosi progressi compiuti da Cameron Norrie, attuale numero 12 del mondo nel 2021, hanno indotto l’ATP a premiare Facundo Lugones, come “Coach of The Year”.

E’ proprio l’allenatore argentino che lavora con Cameron Norrie ad essersi aggiudicato il maggior numero di voti da parte dei colleghi. Del resto la stagione del tennista britannico è stata piuttosto positiva: Norrie, classe 1995, quest’anno ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells, ha vinto i primi due titoli ATP ed è sceso in campo anche alle ATP Finals come sostituto dell’infortunato Stefanos Tsitsipas, dimostrando in tutte le occasioni di giocare un ottimo tennis.

Un exploit ottenuto con merito, ma anche grazie al coach argentino, che ha una storia particolare, non essendo certo un volto notissimo del tennis mondiale.

“Sono incredibilmente felice” – ha raccontato l’argentino al sito ufficiale dell’ATP -. “Non avrei mai pensato di vincere un premio simile, è surreale se penso al mio percorso. Mi sono laureato in economia e stavo cercando lavoro nel campo della finanza o in una banca. Ho iniziato ad aiutare il team di tennis dell’università come coach volontario, mi è piaciuto e poi è diventata una professione quando Cameron mi ha offerto di iniziare a seguirlo. Ho dovuto scegliere tra la strada che avevo seguito fin lì e la mia passione: ho optato per quest’ultima, sapendo che la cosa giusta per me era fare un mestiere che amo”.

L’allenatore argentino nell’ultimo anno, ha portato Norrie ai livelli più alti del tennis mondiale. Il numero uno di Gran Bretagna ha collezionato un record di 52 vittorie e 25 sconfitte: “Devo anzitutto ringraziare Cameron per essere l’animale che è – dice Lugones -. Poi non dimentico il resto del team: Julian Romero, Vasek Jursik, Devin Bowen e James Trotman. Tutti loro lavorano in modo instancabile per preparare Cameron nel migliore dei modi”.

