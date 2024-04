ATP Madrid, Sinner e il problema all'anca: le indicazioni di Vagnozzi e l’ansia per Roma e il Roland Garros

Sinner riesce a conquistare la vittoria contro il russo Kotov nonostante un dolore all’anca destra: “E’ da tempo che mi dà fastidio ma ho un team che mi cura”. Anche Bertolucci è preoccupato

Jannik Sinner vince ancora, anche se in questo momento i suoi tifosi più che sorridenti sono preoccupati. La vittoria contro il russo Pavel Kotov sembrava scontata alla vigilia e invece il match giocato al Masters 1000 di Madrid è diventato una battaglia con tanto di problemi fisici per il giocatore italiano che ora tengono tutti in ansia.

Sinner non lascia trasparire emozioni

A fine match Jannik Sinner si concentra sulla partita, come al solito concede poco alle emozioni ma anche dal suo comportamento in campo, cresce un po’ di ansia tra i suoi tifosi: “Nel primo set ci sono stati tanti break, poi ho cercato di migliorare il mio rendimento al sevizio. Ogni giorno è differente, oggi ad esempio avevo un feeling migliore con la palla rispetto all’altro giorno. L’anca destra nell’ultimo periodo mi ha dato un po’ di problemi, ci sono dei giorni in cui il fastidio è maggiore e altri in cui è di meno. Fortunatamente con me ho un team che si prende cura di me e sono sicuro che mi cureranno per essere al 100% domani”.

Sinner dolorante, la preoccupazione di Bertolucci

A commentare la gara per Sky Sport come commentatore c’è anche l’ex capitano di Davis, Paolo Bertolucci. Il primo set scorre via strano ma senza grandi difficoltà per Sinner poi cominciano i problemi. Con Bertolucci che in più di un’occasione rivela la sua preoccupazione: “E’ evidente che abbia questo problema in fase di scivolamento ma l’unica cosa che mi tiene tranquillo è il fatto che Vagnozzi gli dica di continuare a giocare. Se fosse qualcosa di serio probabilmente gli avrebbe detto di fermarsi”.

Poi il commento sulla partita: “Sicuramente Sinner è mancato nella profondità del gioco. Non gli è mancato di certo il carattere. Alla fine è venuta fuori la classifica, il russo ha commesso due o tre errori classici di un giocatore di seconda fascia. Per lui sarebbe stato importante anche vincere un set, e nel terzo vista la situazione di Sinner chissà cosa poteva succedere”.

Le indicazioni di Vagnozzi e la paura per Roma e Parigi

Una partita nella partita, Jannik Sinner già alla fine del primo set vinto con un netto 6-2 comincia a dimostrare qualche problema provando a fare stretching e a massaggiarsi l’anca. Nel secondo tempo però arriva anche la frase che gela il sangue dei tifosi: “Mi fa male”. E’ quello che Jannik dice al suo angolo dove a Madrid siede Simone Vagnozzi che continua a ripetergli: “Oggi proviamo a vincerla così”. Il secondo set è però complicatissimo. Jannik va sotto 5-3 e rischia di cedere il set nel suo turno al servizio. Poi la reazione da campione, sale 5 pari e nel 12esimo gioco dopo aver sprecato tre palle break riesce a conquistare la vittoria.

La preoccupazione però resta, non tanto per il torneo spagnolo quanto per i prossimi impegni di Jannik. Molto dipenderà da come si sentirà domani mattina in vista del match contro il russo Khachanov che ha eliminato l’azzurro Flavio Cobolli. La preoccupazione è rivolta soprattutto agli Internazionali di Roma e ancora di più in vista del secondo slam della stagione, il Roland Garros. Sui social i tifosi dell’altoatesino già trattengono il fiato e fanno gli scongiuri.