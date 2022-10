ATP Napoli, Berrettini agevole in semifinale

21-10-2022 15:08

Matteo Berrettini, tennista romano numero 16 della classifica mondiale ATP, vince agevolmente il suo quarto di finale all’ATP 250 di Napoli contro il giapponese Taro Daniel col punteggio di 6-2, 6-3.

Una partita a senso unico per Berrettini, che non va mai in difficoltà, gioca benissimo col dritto ed è perfetto anche in risposta. Altri 45 punti guadagnati per Matteo, 90 dall’inizio del match, che gli permettono di scavalcare nel ranking Cilic e andare a pari merito con Pablo Carreno Busta, impegnato a Napoli proprio questo pomeriggio.

Attesa per conoscere l’avversario del romano nel penultimo turno del torneo campano.