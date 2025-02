ATP Rotterdam, Alcaraz strapazza Vavassori e la mascotte consola Andrea: Tsitsipas trova Bellucci

Alcaraz vola ai quarti dopo aver dominato Vavassori, uscito tra gli applausi e consolato dalla mascotte dell'ATP 500 di Rotterdam. Avanza in rimonta anche Tsitsipas, che raggiunge Bellucci

Carlos Alcaraz versione rullo compressore contro Andrea Vavassori, prima battuto nettamente per 6-3 6-1 e poi consolato dalla mascotte dell’ATP 500 di Rotterdam. Insieme allo spagnolo avanza ai quarti di finale anche Stefanos Tsitsipas, che grazie alla rimonta sul beniamino di casa Tallon Griekspoor si è guadagnato la sfida alla sorpresa Mattia Bellucci.

Alcaraz strapazza Vavassori

Troppo grande la differenza di valori in campo tra Andrea Vavassori e Carlos Alcaraz, che ha impiegato poco più di un’ora per sbarazzarsi dell’azzurro, che dopo i tanti successi in doppio può comunque considerarsi più che soddisfatto per il suo cammino all’ATP 500 di Rotterdam. I primi game sono i più combattuti dell’incontro, con lo spagnolo che strappa subito la battuta e va vicino a portarsi avanti di due break prima di essere lui a dover salvare una palla del contro-break e rimanere in vantaggio sul 3-1.

Dopo aver salvato altre due palle break nel quinto game, Vavassori crolla piano piano sotto i potenti colpi di Alcaraz, che conquista i tre giochi successivi e chiude il parziale sul 6-3. Nel primo game del secondo set Andrea torna a tenere un turno di battuta, che si rivela essere però l’unico del parziale, che Carlitos si aggiudica per 6-1. Alcaraz vola dunque ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam, dove affronterà il vincitore della sfida tra il connazionale Pedro Martinez e Holger Rune.

Il bel saluto tra Alcaraz e Vavassori e il siparietto con la mascotte

La pesante sconfitta non ha certo tolto il sorriso a Vavassori, protagonista di un bel saluto con Alcaraz. I due si sono infatti fermati qualche istante a rete dopo la consueta stretta di mano per scambiare due chiacchiere amichevoli, come testimoniano i sorrisi a 32 denti sulle facce dei giocatori.

All’uscita dal campo, Vavassori è stato salutato dai tanti applausi del pubblico presente e dalla mascotte del torneo – una sorta di pallina da tennis antropomorfizzata – che è accorsa a consolare il tennista azzurro, che ha reagito con ilarità alla scena.

Tsitsipas raggiunge Bellucci

Precedentemente aveva strappato il pass per i quarti di finale anche Stefanos Tsitsipas, che ha eliminato in rimonta (6-7 7-6 7-5) il beniamino di casa Tallon Griekspoor al termine di una maratona di quasi tre ore.Grazie a questo successo il greco sfiderà la sorpresa azzurra Mattia Bellucci, che dopo aver battuto Daniil Medvedev è alla ricerca di un altro scalpo importante da portarsi a casa.