Atp Santiago – Niente da fare per Musetti, vince Munar in due set

Il momento no del tennista azzurro continua e anche nella partita d’esordio in Cile paga dazio regalando una prestazione sottotono, è il terzo ko consecutivo dopo quelli di Buenos Aires e Rio De Janeiro.

01-03-2023 22:50

Si ferma agli ottavi dell’ATP 250 di Santiago del Cile il percorso di Lorenzo Musetti che anche in sudamericana non riesce ad esprimere il suo tennis migliore e lascia campo a Jaume Munar. Il numero 66 del ranking si è imposto in due set con il risultato di 6-4, 6-4 e ora, con una delle vittorie più prestigiose della sua carriera in tasca, si appresta ad affrontare il quarto di finale contro uno tra Cecchinato e Monteiro.

Dal canto suo Musetti avrebbe potuto e dovuto sfruttare l’occasione in maniera diversa visto che si è presentato al torneo come testa di serie n.1 (nonostante fosse a livello anagrafico il più giovane), ma soprattutto viste le recenti delusioni maturate a Buenos Aires e a Rio de Janeiro.

Nel primo set il carrarese perde subito il servizio e si lascia sovrastare dal suo avversario. Nel quarto game arrivano due palle break che non sfrutta, sul finale cerca di sorprendere lo spagnolo ma non scalfisce la sua solidità e alla fine è 6-4 per Munar.

Nel secondo parziale il copione sembra diverso con l’azzurro che appare più determinato e che si aggiudica il primo game. Munar pareggia i conti grazie al servizio, poi si mette davanti e contiene senza troppa fatica gli attacchi del toscano. Non solo scelte sbagliate, manca anche l’orgoglio e la grinta, alla prima occasione utile lo spagnolo chiude con Musetti che spara a rete il rovescio.

Finisce qui l’avventura in terra sudamericana per l’azzurro: ci si aspettava una scossa ed invece nessun sussulto, c’è da lavorare per trovare la migliore condizione possibile in vista dei prossimi impegni.