Atp Sofia, Musetti arriva in semifinale

30-09-2022 17:45

Buon traguardo per Lorenzo Musetti, che è riuscito a qualificarsi per le semifinali del torneo Atp 250 di Sofia. Il giovane tennista azzurro ha infatti battuto ai quarti il tedesco Jan-Lennard Struff, classe 1990 proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 7-6 6-1, dopo un’ora e 16 minuti di gioco.

Nel primo set Musetti ha iniziato male, sotto 3-0, poi è riuscito a recuperare fino ad arrivare al tie-break e chiudere lì il parziale 7-6. Secondo set senza storia invece, con il dominio dell’azzurro che ha vinto 6-1 portandosi a casa il match. In semifinale affronterà ora lo svizzero Marc-Andrea Huesler.