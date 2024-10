ATP Stoccolma, Berrettini: è derby con Darderi pensando alla Davis. Paolini e Kalinskaya ripartono da Ningbo

Matteo Berrettini, dopo l’eliminazione a Shanghai, riparte dal cemento indoor della Svezia in un torneo che gli può servire da preparazione anche alle Finals di Coppa Davis. In tabellone anche Sonego

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Matteo Berrettini prova a mettere match nella gambe e nelle braccia. Il 2024 è stato un altro anno piuttosto complicato per il romano che ha dovuto fare di nuovo i conti con gli infortuni (l’ultimo a Tokyo mentre era in vantaggio su Fils che poi ha vinto il torneo) e dunque ogni torneo e ogni partita è importante per riuscire a migliorare la propria preparazione soprattutto in vista delle Final Eight di Coppa Davis.

Berrettini: a Stoccolma è derby con Darderi

Sarà una prima volta assoluta quella tra Matteo Berrettini e Luciano Darderi sul cemento indoor dell’ATP 250 di Stoccolma. Un derby a cui i due tennisti italiani arrivano in condizioni completamente diverse. Berrettini sembra aver trovato un buono stato di forma nelle ultime uscite a cominciare dal girone di Coppa Davis a Bologna ma con buone prestazioni anche nella tournée asiatica. Situazione diversa invece per Darderi che dopo un ottimo inizio di stagione, ha cominciato ad accusare la fatica di tante partite. Per il romano sarà anche l’occasione per provare le sensazioni su una condizione di gioco che sarà molto simile a quella di Malaga dove spera di essere tra i convocati di Volandri per le finali di Coppa Davis.

Le ultime uscite sono state tutte abbastanza disastrosa con sconfitta al primo turno con Navone a Tokyo, a 16 da Kukushkin ad Hangzhou, primo turno fatale anche agli US Open e 16esimi a Wiston-Salem. Di certo il cemento non è la sua superficie preferita, a Stoccolma arriva col seeding numero 8 ma il favorito è senza dubbio Berrettini.

Rublev vuole blindare le Finals, in tabellone anche Sonego

Nel tabellone del torneo svedese la testa di serie numero 1 è del russo Andrey Rublev. Stagione sulle montagne russe quella del giocatore moscovita capace di exploit importanti ma anche di tonfi inattesi. A Stoccolma va a caccia di quei punti che gli servono per mettere il sigillo sulla qualificazione alle ATP Finals di Torino. In questo momento è all’ottavo posto della race, c’è de Minaur che potrebbe ancora tentare il sorpasso anche se è stato fermato da qualche problema fisico. Difficile invece pensare a una super rimonta di Dimitrov o di Tommy Paul. Nel tabellone del torneo svedese anche Lorenzo Sonego che cerca una luce in 2024 che è stato complicato, al primo turno trova un qualificato.

Paolini riparte da Ningbo

Il WTA 1000 di Wuhan non è andato come avrebbe voluto Jasmine Paolini ma la numero 1 del tennis italiano femminile può comunque essere soddisfatta per aver centrato la qualificazione alle WTA Finals (che la vedranno protagonista anche in doppio con Sara Errani). Per l’azzurra la stagione continua sempre in Cina dove prenderà parte al 500 di Ningbo, un torneo che affronterà con la volontà di mettere un po’ di allenamento proprio in vista delle Finals e soprattutto con la possibilità di giocare da numero 1 del sedino. Tra le iscritte anche Paula Badosa ed Emma Navarro. E al via del torneo ci sarà anche Anna Kalinskaya, la fidanzata di Jannik Sinner spera di mettere da parte un periodo di crisi con risultati molto negativi negli ultimi mesi.