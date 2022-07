Sinner trionfa ad Umago: Alcaraz battuto in rimonta

31-07-2022 23:15

Uno stratosferico Jannik Sinner batte in rimonta Carlos Alcaraz in tre set con il risultato di 6-7 1-6 1-6 e si aggiugica così il torneo ATP 250 di Umago, in Croazia, con la superficie di terra rossa. Il tennista altoatesino è stato autore di una grandissima prestazione che, in un tempo di due ore e ventisette minuti di gioco, conquista il suo sesto torneo della carriera, il primo in quest’anno ed il primo in assoluto sulla terra battuta.

Una prestazione assai convincente quella di Sinner, bravo a rimanere in partita dopo aver perso il primo set solo al tie-break. Bravo a riprendere subito la concentrazione, il tennista di San Candido ha sfruttato ottimamente il calo dell’avversario, in particolere nel secondo set quando Alcaraz risente psicologicamente e fisicamente dei quattro games.

Determinante anche l’appoggio del pubblico, corso in massa dall’Italia nella località balneare istriana: il calore dei tifosi ha consentito al classe 2001 di essere il terzo italiano a vincere questo torneo dopo Fognini nel 2016 e Cecchinato nel 2018.

Un weekend, quello appena trascorso, ricco di successi per i colori azzurri in terra croata: nella serata di sabato, Bolelli e Fognini hanno conquistato il torneo del doppio imponendosi per 5-7 7-6 10-7 contro il duo anglo-finlandese Glasspoll Heliovaara.