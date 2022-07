ATP Umago, Agamenone vince il derby con Cecchinato

29-07-2022 18:44

Continua il bel cammino di Franco Agamenone al torneo ATP 250 di Umago, in Croazia. Il 29enne nato in Argentina ha infatti vinto un nuovo derby azzurro dopo quello con Lorenzo Musetti agli ottavi. Agamenone si è imposto in due set ai quarti di finale su Marco Cecchinato: 6-2 6-1 il punteggio dopo un’ora e 17 minuti.

Una partita senza storia che ha visto così un largo successo per Agamenone, che potrebbe in semifinale affrontare un nuovo derby tutto italiano. Questa volta contro Jannik Sinner, se l’altoatesino riuscirà a superare ai quarti lo spagnolo Roberto Carballes Baena.