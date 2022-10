Australia, Bagnaia tenta il sorpasso a Quartararo ma occhio a Miller

14-10-2022 17:08

Se in F1 Verstappen si è già laureato campione del mondo, in MotoGP la battaglia per la classifica piloti è più aperta che mai. Il primo posto è ancora di Fabio Quartararo, che punta a bissare il successo dello scorso anno. Il francese però ha perso l’enorme vantaggio che aveva accumulato in classifica e adesso Bagnaia è a soli 2 punti di distanza. Nella lotta c’è anche Aleix Espargaro, a 20 punti dal pilota Yamaha.

Mancano solo tre gp alla fine del motomondiale e tutto può accadere, in quello che sarà molto probabilmente il finale più incredibile degli ultimi anni. In questo weekend i piloti si daranno battaglia in Australia: si torna a correre a Phillip Island, straordinario circuito affacciato sull’oceano. Si tratta di una pista altamente spettacolare posta su un terreno ondulato sul ciglio di una scogliera, formata da un continuo susseguirsi di curve veloci e di ampio raggio spezzata solo da due tornantini. Saranno 27 i giri che impegneranno le Ducati e le altre moto in gara.

Al momento è Bagnaia il favorito per la vittoria di domenica, anche se nelle libere ha fatto meglio Quartararo. Da non sottovalutare ovviamente anche l’altro pilota Ducati e compagno di scuderia del torinese Jack Miller, che corre in casa e che è reduce da un primo e da un secondo posto negli ultimi due gp. Occhio anche alla partecipazione dei canguri: durante le FP1 il marsupiale ha sfiorato Aleix Espargaro.

Orari gp Australia

Sabato 15 ottobre

ore 00:00: Libere3 Moto3

ore 00:55: Libere3 MotoGP

ore 1:55: Libere3: Moto2

ore 3.35: Qualifiche Moto3

ore 4:30: Libere4 MotoGP

ore 5.10: Qualifiche MotoGP

ore 6:10: Qualifiche Moto2

Domenica 16 ottobre

Ore 00:00: warm up Moto3

ore 00:20: warm up Moto2

ore 00:40: warm up MotoGP

ore 2: GP Moto3

ore 3.20: GP Moto2

ore 5: GP MotoGP