Australian Open, Berrettini fuori tra rimpianti e polemiche: la maledizione Rune continua. Sonego firma l'impresa

Si chiude al secondo turno l'avventura di Matteo Berrettini agli Australian Open: Rune è più lucido nei momenti chiave e lo piega in 4 set. Sonego lotta ed elimina il baby Fonseca

È una mattinata agrodolce per gli italiani impegnati a Melbourne, aspettando che Sinner faccia il suo (e non riservi sgradite sorprese): la felicità ha il volto di Lorenzo Sonego, che dopo una battaglia di testa, di nervi e di gambe piega al quinto set la resistenza dell’enfant prodige Joao Fonseca. La delusione, quella di Matteo Berrettini: che Holger Rune fosse un cagnaccio non era certo un mistero, ma la sconfitta in quattro set in cui è incappato il tennista romano è intrisa di rimpianti, tra occasioni sprecate e la sensazione di aver sciupato più di un’opportunità per portare almeno il match al quinto set (ma sarebbe bastato poco per chiuderlo a proprio favore anche in quattro, se non in tre).

In aggiornamento