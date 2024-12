Rune punzecchia Sinner e Swiatek sui casi doping: “Io sono sempre attento”. Media inglesi polemici con Jannik

Ancora polemica sui casi doping riguardanti SInner e Swiatek, con Rune che punzecchia i colleghi e le provocazione della stampa inglese sul 2024 da sogno di Jannik

Adesso che le palline da tennis hanno smesso di rimbalzare da una parte all’altra degli stadi in giro per il mondo in attesa che la stagione 2025 prenda il via, continuano a tenere banco le questioni riguardanti le positività al doping di Jannik Sinner e Iga Swiatek, con Holger Rune che, intervistato a riguardo, ha spiegato il suo approccio alla prevenzione, punzecchiando i due colleghi. Chi invece sembra voler entrare in aperta polemica sul n°1 ATP e il caso che lo riguarda è il quotidiano inglese, The Telegraph.

Rune: “Facciamo tantissimi test antidoping”

Che nel tennis i controlli antidoping siano all’ordine del giorno per prevenire ed evitare casi di giocatori positivi non è certo una sorpresa, tanto che anche Roger Federer era arrivato a lamentarsene definendoli quasi un’ansia costante anni fa. A confermare tutto ciò anche Holger Rune, che a Londra, dove si trova per un evento di esibizione UTS – Ultimate tennis Showdown -, ha parlato proprio della questione ai media visti i casi di Jannik Sinner e Iga Swiatek: “Questa stagione siamo stati sottoposti a tantissimi controlli antidoping. Prima dei Giochi Olimpici di Parigi ero già stato sottoposto a circa 20 di test, che è un dato certamente molto alto, ma li fanno per cercare di mantenere il nostro sport pulito, aspetto davvero molto importante”.

Rune: “Io preso sempre tanta attenzione”

Rune ha poi proseguito spiegando tutti i suoi accorgimenti per evitare le contaminazioni, con le sue spiegazioni che potrebbero essere intese un po’ anche come delle frecciatine a Swiatek e Sinner, come se loro non avessero prestato l’attenzione necessaria: “Io sto attentissimo agli integratori che prendo come tutti i giocatori, ma se uno risulta positivo può essere un ‘peccato’ o qualcos’altro. Personalmente faccio sempre attenzione a quello che mangio e bevo. Se abbandono una bevanda da qualche parte poi non la bevo più. Bisogna proteggersi fino dove è possibile per essere certi di poter continuare a fare ciò che ami. Mi sottopongo anche agli esami del sangue circa una volta all’anno per vedere di cosa il mio corpo necessita maggiormente, ma questo è un tema troppo personale per parlarne”.

Media inglesi polemici con Sinner

Sulla questione doping sono tornati anche i media inglesi, che si sono dimostrati un po’ polemici nei confronti del n°1 al mondo, come ad esempio il Telegraph, che parlando dell’incredibile 2024 di Jannik si è posto una domanda certamente provocatoria: “Il 2024 sarà ricordato come l’anno in cui Jannik Sinner ha prodotto una delle stagioni più grandi di sempre o per l’asterisco del doping allegato ai suoi risultati?”.