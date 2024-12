Sinner-doping, Shapovalov denuncia: "Gli italiani mi insultano per le parole su Jannik, voglio solo giustizia"

Il canadese qualche giorno fa aveva lamentato le disparità di trattamento tra i giocatori implicati in vicende come quella di Jannik e di Iga Swiatek: "Bersagliato sui social".

Povero Shapovalov, vittima degli haters dopo le parole sul doping nel tennis. Il canadese nei giorni scorsi si era espresso in modo caustico sulla positività di Iga Swiatek e sulla squalifica di un mese comminata dall’Itia alla tennista polacca. Aveva fatto lo stesso qualche tempo prima quando era emerso il tristemente noto “caso Clostebol”, riguardante Jannik Sinner. Da allora – assicura – non si sente più libero di esprimere le sue opinioni a riguardo.

Doping, il giudizio di Shapovalov su Sinner e Swiatek

La settimana scorsa Shapovalov aveva tuonato: “I giocatori non vengono trattati allo stesso modo, ogni caso è gestito in modo diverso”. E quella del canadese non è un’opinione isolata nel circuito, tutt’altro. Al di là di personaggi dialetticamente virulenti come Nick Kyrgios, o di ex campioni dal dente avvelenato come Evgenij Kafelnikov, quella sulla disparità di trattamento tra i big e gli atleti di livello medio o medio-basso è una convinzione che ha preso sempre più piede, soprattutto alla base del movimento.

La denuncia del canadese nel video con Kokkinakis e Thiem

Sulla questione Shapovalov è tornato attraverso un video pubblicato sui social, nel corso di una chiacchierata a ruota libera con Thanasi Kokkinakis, l’australiano che recentemente ha sfidato l’Italia nelle semifinali di Coppa Davis a Malaga, e con Dominic Thiem, l’ex campione austriaco che ha smesso poche settimane fa. E il canadese non è stato tenero soprattutto coi tifosi italiani, rei a suo giudizio di aver frainteso le sue dichiarazioni a proposito di Jannik Sinner.

Shapovalov: “Nulla contro Jannik, chiedo solo giustizia”

Così il canadese: “Mi sento come se sui social non possa esprimere le mie opinioni senza che le persone si scaglino contro di me. Sembra quasi che le persone semplicemente odino tutto e si scaglino contro tutti. Questa cosa mi è successa, ad esempio, coi fan italiani quando ho fatto un commento sul caso Sinner”. Shapovalov ha assicurato: “Non ho nulla contro Jannik, intendevo dire semplicemente che il giudizio dovrebbe essere lo stesso per tutti i giocatori. La verità è che a tanti tifosi italiani piace considerarmi come un matto”.