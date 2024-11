Doping, dopo Sinner Shapovalov attacca Swiatek e Itia: "Ingiustizia, fermato chi non è mai risultato positivo"

Il mese di squalifica per la polacca numero 2 della classifica WTA non basta al canadese, che tuona sui social e fa l'esempio dello svedese Ymer, ancora sospeso.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Neppure il tempo di comunicare il mese di sospensione di Iga Swiatek per positività alla trimetazidina, che l’Itia è già finita al centro delle polemiche. L’agenzia indipendente che si occupa di valutare i casi di doping nel tennis è stata duramente contestata da chi aveva già tuonato contro la mancata squalifica di Jannik Sinner nei mesi scorsi: Denis Shapovalov. Il canadese non ha nascosto il proprio disappunto per la presunta disparità di trattamento rispetto a casi più o meno simili.

Shapovalov come Kyrgios: quanti attacchi sul doping

Non avrà il seguito e il carisma di Nick Kyrgios, un altro acerrimo “contestatore” del sistema (e in particolare di Jannik Sinner) sulla questione doping, ma anche Shapovalov sta facendo “rumore” da qualche tempo contro Itia, Wada ed enti di giustizia. E il motivo è sempre lo stesso: siccome con alcuni giocatori sarebbe stata usata la mano pesante, anzi pesantissima, bisognerebbe usarla per tutti. Per una sorta di “par condicio” dell’ingiustizia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Swiatek positiva, il commento sarcastico del canadese

Ecco cosa ha scritto Shapovalov sul suo account X subito dopo la comunicazione del provvedimento a danno di Swiatek: “Un mese di squalifica eh”. Un “eh” sarcastico a indirizzo della sentenza, evidentemente giudicata eccessivamente clemente nei confronti di Swiatek. Curiosità: anche nel caso Clostebol, riguardante Sinner, l’Itia era stata accusata di aver usato due pesi e due misure, solo perché Jannik (proprio come Swiatek tra le donne) è ai vertici della classifica mondiale.

Sinner, Swiatek: per Shapovalov ha pagato solo Ymer

Ma il vero “attacco” Shapovalov l’ha dato in risposta alle osservazioni di un utente italiano, che gli aveva fatto notare come anche a lui potrebbe capitare di risultare contaminato in modo del tutto accidentale: “Questo non rende giusto che giocatori come Halep e altri abbiano avuto delle sospensioni folli per cose simili. Sono contento che le cose stiano cambiando perché le regole sul doping sono ingiuste. Ma giocatori come Ymer sono ancora sospesi e non è mai nemmeno risultato positivo”.