Australian Open, Berrettini incubo infinito: si ritira per un problema al piede

Per Berrettini la maledizione continua: alla vigilia dell'esordio all'Australian Open contro Tsitsipas è stato costretto ad alzare bandiera bianca

14-01-2024 09:28

La maledizione continua. L’Australian Open poteva rappresentare l’occasione per lasciarsi alle spalle un 2023 da incubo, ma, invece, l’avventura di Matteo Berrettini si ferma prim’ancora di iniziare. Già, il tennista romano è stato costretto ad alzare di nuovo bandiera bianca per un problema al piede.

Per Berrettini l’Australian Open è già finito: cos’è successo

Berrettini avrebbe dovuto esordire nella notte tra domenica e lunedì contro il numero 7 del mondo Stefanos Tsitsipas. Inutile nasconderlo: c’era grande curiosità nel vedere in azione il 27enne romano contro uno dei più forti tennisti in circolazione. Ma il 2024 si è aperto nel segno dell’anno appeno trascorso, durante il quale l’ascesa dell’azzurro ha subito un brusco stop a causa dei continui problemi fisici. A fermarlo alla vigilia dell’incontro con il greco è stato un infortunio al piede destro. Al suo posto, come annunciato dagli organizzatori, toccherà al belga Zizou Bergs.

Continua la maledizione: Berrettini non gioca da fine agosto

Proprio così: l’ultima apparizione di Berrettini è datata 31 agosto, quando si fece male alla caviglia nel corso del match valevole per il secondo turno degli Us Open contro il francese Arthur Rinderknech. Da quel momento, Matteo non s’è più visto.

Si tratta del terzo forfait di seguito per il classe 1996 dopo Brisbane e Kooyong Classic. Peccato, il primo Slam della stagione avrebbe potuto dare fiducia e morale all’ex numero 6 del ranking, scivolato fuori dai primi 100 del mondo. Il calvario, dunque, continua, con la speranza che l’italiano possa rientrare quanto prima e ritrovare la condizione smarrita.

Australian Open, tocca ad altri due azzurri: Musetti e Cobolli

In seguito al forfait di Berrettini e dopo le vittoria di Sinner e Arnaldi, l’Italia si prepara a supportare Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli in questo secondo giorno di Slam. Anche per il carrarino non è stato un gran 2023, ma contro Benjamin Bonzi, numero 110 ATP, il passaggio del turno è senza alcun dubbio alla portata. Piuttosto dovrà sconfiggere il tabù Melbourne, dove non ha mai vinto. Dalle qualificazioni è approdato al primo turno Cobolli. Il classe 2002 non ha concesso neppure un set agli avversari, ma dovrà vedersela col numero 18 ATP Nicolas Jarry. Riuscirà nell’impresa?