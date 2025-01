Australian Open, si salvano solo Bolelli e Vavassori: Errani e Paolini subiscono la vendetta olimpica

La notte di “doppi” regala soddisfazioni solo alla coppia maschile che batte in due set Munar e Martinez e avanza al quarto turno. Paolini ed Errani eliminate da Shnaider e Andreeva che avevano sconfitto a Parigi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Si salvano solo Bolelli e Vavassori. La notte italiana di doppio non regala troppe soddisfazioni all’Italia che rimane aggrappata ai due doppisti azzurri che l’anno scorso riuscirono ad arrivare in finale agli Australian Open. Eliminate Paolini ed Errani nel torneo femminile, con Vavassori ed Errani che dicono addio anche a quello di misto.

Vavassori e Bolelli alimentano il sogno

Non è stato un match semplice quello che ha visto in campo Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Il doppio italiano ha affrontato la coppia composta dai due spagnoli Munar e Martinez, due giocatori che non sono degli esperti di cemento e neanche di doppio. Gli azzurri alla fine sono riusciti a rispettare il pronostico che li vedeva favoriti ma hanno dovuto sudare più del previsto soprattutto nel secondo set che sono riusciti a vincere solo dopo un tiebreak molto combattuto.

Nei quarti di finale altra sfida inedita per i due azzurri che se la vedranno contro portoghese Borges e Cabral che un po’ a sorpresa sono riusciti a farsi strada nel torneo: “Borges è un ottimo singolarista – dice Bolelli dopo il match – mentre Cabral è un doppista e lo conosco un po’ di più. Sappiamo che ogni partita sarà durissima, oggi siamo stati anche un p’ fortunati negli ultimi punti. Lo scorso anno abbiamo giocato due finali Slam, quest’anno vogliamo vincerne uno e gli Australian Open è il nostro torneo preferito”.

Paolini-Errani subiscono la vendetta olimpica

Una sfida che si ripete come spesso avviene nel mondo del tennis. Jasmine Paolini e Sara Errani si sono trovate a sfidare ancora una volta Diana Shnaider e Mirra Andreeva. Una sfida che riporta alla mente dolci ricordi visto che questo fu il match finale delle Olimpiadi di Parigi con le due azzurre che coronano il sogno dell’oro ai Giochi. Stavolta però non è andata altrettanto bene. Le due giovanissime russe, infatti, sono sembrate più in forma e concentrate e sono riuscite a vincere i punti decisivi conquistando il successo con un doppio 7-5.

Errani-Vavassori: finisce l’avventura in misto

I campioni degli US Open non si ripetono. Una coppia nata da poco ma molto solida quella composta da Andrea Vavassori e Sara Errani. I due hanno avuto la possibilità di giocare insieme il doppio misto agli US Open dove sono riusciti a conquistare la vittoria e poi hanno continuato il percorso insieme anche nell’ultima edizione della United Cup. Una coppia che si è affiatata e che arrivava al torneo australiano con la testa di serie numero 1 ma contro i britannici Patten e Nicholls è arrivata una sconfitta piuttosto netta. Gli azzurri non sono mai riusciti a convertire le palle break a disposizione e alla fine hanno pagato a caro prezzo la loro mancanza di cinismo cedendo in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4.