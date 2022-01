Australian Open 2022, Keys in semifinale: battuta anche Krejcikova

25-01-2022 09:36

Non si ferma la corsa di Madison Keys agli Australian Open 2022.

Dopo aver eliminato la testa di serie numero 8 Paula Badosa agli ottavi, la statunitense c’ha preso gusto fermando anche la corsa di Barbora Krejcikova, accreditata del nunero 4 del seeding.

A fare la differenza è stata l’efficacia al servizio di Keys, che ha ottenuto il 77% dei punti dalla prima commettendo un solo doppio fallo contro i quattro dell’avversaria.

Keys si è imposta con un secco 6-3, 6-2 spezzando il sogno della ceca di restare in corsa per la seconda finale di uno Slam in carriera dopo la vittoria del Roland Garros 2021.

Per Keys si tratta invece della quarta semifinale in carriera in un Major, a quattro anni di distanza dal penultimo atto disputato a Parigi nel 2018, a cinque dalla finale persa aglI Us Open e a ben sette dalla precedente semifinale in Australia, persa contro Serena Williams.

